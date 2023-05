Foxconn, l’assembleur d’iPhone, s’installe dans la Silicon Valley indienne

Foxconn a acheté un immense terrain en banlieue de Bangalore, la Silicon Valley indienne, a indiqué le géant taïwanais de la technologie dans un document boursier déposé mardi, le principal fournisseur d’Apple cherchant à diversifier sa production hors de Chine.

L’acquisition de 1,2 million de mètres carrés à Devanahalli, près de l’aéroport de Bangalore, la capitale de l’Etat du Karnataka considérée comme la Silicon Valley indienne, a été annoncée dans une déclaration à la Bourse de Londres. Sa filiale Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development a acheté le site pour 3 milliards de roupies (33,55 millions d’euros).

Le groupe a indiqué dans ce même document qu’une autre unité de Foxconn était en train d’acquérir les droits d’utilisation d’un terrain de 480.000 mètres carrés dans la province vietnamienne de Nghe An. Répondant au nom officiel de Hon Hai Precision Industry, Foxconn, est le plus grand fabricant d’électronique à façon au monde et principal assembleur des iPhone. Le géant fabrique des appareils Apple en Inde depuis 2019, dans une usine située dans l’État du Tamil Nadu (sud).

Alternative à la Chine

Les deux entreprises cherchent à diversifier leurs activités en dehors de la Chine, où se trouve la majeure partie de leur production, compte tenu des strictes politiques de lutte contre le Covid l’an dernier et des tensions diplomatiques actuelles avec les États-Unis qui ont nui à la production. Le ministre en chef de l’État du Karnataka, Basavaraj S. Bommai, avait annoncé en mars qu’Apple fabriquerait « bientôt » des iPhones dans une nouvelle usine de l’État, et créerait « environ 100.000 emplois ». Le même mois, Bloomberg News rapportait, en citant des sources anonymes, que Foxconn prévoyait d’investir 700 millions de dollars dans une nouvelle usine au Karnataka. Selon un communiqué du groupe datant de mars, Young Liu, président de Foxconn, s’était rendu dans cet État pour « approfondir les partenariats (…) et rechercher une coopération dans de nouveaux domaines tels que le développement de semi-conducteurs et les véhicules électriques ».

Il avait également rencontré le Premier ministre Narendra Modi, qui avait déclaré que les « discussions » avaient « porté sur divers sujets visant à renforcer l’écosystème indien de la technologie et de l’innovation ». Deux autres groupes taiwanais, Wistron et Pegatron, fabriquent et assemblent des appareils de la marque américaine en Inde. La plus grande entreprise du monde en termes de valeur boursière étend également son empreinte manufacturière en Inde. En septembre dernier, Apple a déclaré qu’elle fabriquerait son dernier iPhone 14 en Inde, quelques semaines seulement après avoir lancé le modèle phare.

Deux « Apple Stores » ouverts

Apple a fait une avancée significative en Inde en ouvrant le mois dernier ses deux premiers magasins de détail dans le pays le plus peuplé du monde. Le PDG d’Apple Tim Cook a inauguré en personne le magasin de Bombay et accueilli ses premiers clients sous les applaudissements du personnel. Situé dans un centre commercial huppé de la capitale financière indienne, des centaines de consommateurs de la marque avaient fait la queue, certains toute la nuit, devant l' »Apple Store » flambant neuf. Le deuxième magasin a ouvert ses portes à New Delhi, capitale de l’Inde, la même semaine. L’entreprise californienne mise beaucoup sur ce pays de 1,4 milliard d’habitants, comptant le deuxième plus grand nombre d’utilisateurs de smartphones au monde après la Chine.

La première entreprise mondiale, en termes de valeur marchande, étend également sa présence manufacturière en Inde, cherchant à diversifier sa chaîne d’approvisionnement tout en s’affranchissant de sa grande dépendance à l’égard de la Chine. Selon Bloomberg, l’année dernière, l’Inde a représenté 7 % de la production d’iPhone d’Apple, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et d’autres pays. L’expansion de la production d’Apple en Inde donne un coup de pouce à la stratégie « Make in India » de Modi, qui a incité les entreprises étrangères à fabriquer des produits dans ce pays d’Asie du Sud.