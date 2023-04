L’Inde, première puissance démographique

L’Inde est désormais le pays le plus peuplé du monde avec un peu plus de 1,4 milliard d’individus. Une démographie qui devrait soutenir son développement économique et offre une opportunité de croissance aux investisseurs.

Selon les Nations unies, la population de l’Inde a dépassé celle de la Chine ce mois d’avril. La date est fatalement assez arbitraire, le pays n’effectuant un recensement que tous les 10 ans. Mais toutes les estimations vont dans le même sens: l’Inde sera la première puissance démographique du 21e siècle. Alors que la population chinoise plafonne et baissera à l’avenir selon les prévisions, celle de l’Inde continue de croître. Selon la prévision moyenne des Nations unies, elle devrait atteindre 1,5 milliard d’individus en 2050 et un pic de 1,7 milliard en 2064.

Opportunité économique

Ce grand écart entre les deux pays les plus peuplés du monde est avant tout lié à l’âge. Selon les données du Pew Research Center, 40% de la population en Inde a moins de 25 ans et l’âge médian y est de 28 ans, contre 39 ans en Chine. A titre de comparaison, l’âge médian est de 38 ans aux Etats-Unis et de 44 ans dans l’Union européenne. Même s’il a diminué de moitié en 30 ans, le taux de fécondité en Inde atteint toujours deux enfants par femme en moyenne, largement supérieur aux deux autres pays les plus peuplés actuellement: Chine (1,2) et Etats-Unis (1,6).

© National

Auhourd’hui, l’Inde présente donc une importante ressemblance avec la Chine du début des années 1990: une population jeune et en croissance, qui va fortement gonfler la part des actifs au cours des prochaines décennies. Avec 65% de population rurale, l’Inde dispose aussi d’un important réservoir de main-d’œuvre pour soutenir une politique d’industrialisation et d’urbanisation comme l’a fait la Chine dans les années 1990 et 2000. La part de l’agriculture dans l’économie chinoise avait chuté de 27% à 9% alors que le PIB du pays avait septuplé selon les données de la Banque mondiale.

Toutefois, pour concrétiser ce potentiel, “un programme de croissance à grande échelle visant à créer des emplois dans tous les secteurs est nécessaire”, souligne Sonal Varma, économiste chez le spécialiste financier Nomura. Ce qu’a entrepris Narendra Modi, Premier ministre depuis 2014 et visant une réélection en mai 2024. Ce dernier a notamment pour objectif de porter la part de l’activité manufacturière (industrie) dans le PIB de l’Inde de 14% à 25%.

Made in India

Afin de soutenir l’industrie (exportatrice), Narendra Modi a notamment lancé la campagne Made in India en 2014. Ce qui n’a toutefois pas permis de booster l’activité manufacturière dont la part dans le PIB stagne. Le Premier ministre a ainsi déjà repoussé l’échéance de son objectif de 25% de 2020 à 2022, puis 2025 et devra certainement encore le reporter. La presse économique locale souligne que le taux d’utilisation des capacités dans l’industrie plafonne autour de 70% alors qu’un taux de l’ordre de 90% est nécessaire pour soutenir les investissements et le développement de nouvelles capacités.

Bref, l’industrie indienne peine à décoller alors qu’elle est considérée comme un chaînon indispensable du développement économique et de la création d’emplois. Selon une étude de McKinsey, le pays doit créer 145 millions d’emplois non agricoles entre 2020 et 2030 afin d’absorber l’arrivée de jeunes sur le marché du travail (60 millions), la réduction de l’emploi agricole (30 millions) et la plus grande participation des femmes sur le marché du travail (55 millions).

Une industrie à la traîne

L’un des principaux obstacles au développement de l’industrie est le manque de rentabilité. “Près de 700 des 1.000 premiers groupes industriels ont généré des profits inférieurs à leurs coûts de financement en 2018”, selon McKinsey.

Plusieurs facteurs expliquent ce manque de rentabilité. “Certains sont liés aux coûts des infrastructures et des principaux intrants. Une logistique médiocre entraîne des retards et augmente les coûts des stocks ; les prix élevés de l’énergie et du crédit gonflent les dépenses opérationnelles.” D’autres facteurs sont liés à la structure de l’économie indienne. “Les petites entreprises fragmentées qui composent certaines chaînes de valeur ne peuvent pas maximiser leur productivité (ou) innover assez rapidement pour rester à la hauteur.”

Le second handicap de l’Inde est la surréglementation. L’ouverture d’un hôtel ou le développement d’un projet énergétique nécessite des dizaines d’autorisations. Même la fermeture d’une société ressemble au parcours du combattant avec un délai de 1.570 jours (!!!) pour la radiation du registre des entreprises (pour un cas simple…).

Une GIFT City défiscalisée

Cette abondante paperasserie est d’autant plus anachronique que l’Inde brille grâce à son secteur technologique. Avec des entreprises comme Infosys, Tech Mahindra ou Tata Consultancy, le pays est considéré comme le département informatique du monde, œuvrant en sous-traitance pour pléthore d’entreprises occidentales. Nombre d’ingénieurs indiens occupent même des fonctions importantes dans de grands groupes technologiques occidentaux jusqu’à la fonction de CEO comme Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Alphabet /Google), Shantanu Narayen (Adobe Systems) ou Arvind Krishna (IBM).

Afin de contourner ces difficultés, Narendra Modi soutient de longue date le projet GIFT City (Gujarat International Finance Tec City), littéralement la “ville cadeau”. Elle est établie sur un territoire de 360 hectares entre la capitale (Gandhinagar) et la principale ville (Ahmedabad) du Gujarat, l’Etat d’origine de Narendra Modi et de Mohandas Ghandi.

GIFT City accueille des firmes comme JP Morgan Chase ou HSBC, attirées par l’exemption de nombreuses réglementations et taxes. Les roupies indiennes y sont par exemple entièrement convertibles alors que le change est strictement réglementé dans le reste de l’Inde. D’autres échanges comme des produits dérivés ou l’or sont aussi facilités.

En 2019, le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a annoncé une prolongation de la période d’exonération fiscale à 100% à 10 ans. Les universités étrangères pourront y ouvrir des campus locaux (en contournant l’abondante réglementation) et les entreprises pourront faire appel à un centre d’arbitrage international pour éviter les mécanismes d’exécution des contrats, notoirement médiocres en Inde.

L’objectif est de faire de GIFT City un centre économique et financier pouvant concurrencer Dubaï ou Singapour – et a minima éviter la délocalisation d’opérations. L’impact économique demeure toutefois limité, 20.000 personnes travaillant dans cette zone économique spéciale (à comparer avec les 145 millions d’emplois à créer).

Scandale Adani

Si l’Inde compte des atouts et évolue dans la bonne direction, elle est donc encore loin d’exploiter pleinement son potentiel. Selon McKinsey, la croissance pourrait y atteindre de 8% à 8,5%, le double de 2022.

Malgré ce retard, le Nifty 50 de la Bourse de Mumbai a triplé en 10 ans et a été multiplié par 17 en 20 ans, ayant même clôturé 2022 sur un gain alors que la plupart des marchés mondiaux ont chuté.

Cette tendance favorable s’est arrêtée en 2023 puisque le Nifty 50 affiche une baisse de 3% depuis le 1er janvier. La principale explication de cette contre-performance en 2023 est la chute de 54% d’Adani Enterprises et d’autres actions liées au conglomérat du milliardaire Gautam Adani (qui était en janvier la troisième personne la plus riche du monde).

Fin janvier, la firme spécialisée dans la vente à découvert Hindenburg Research accusait le conglomérat d’avoir organisé “des manipulations boursières et un système de fraude comptable éhontés pendant des décennies”. La note a eu d’autant plus de poids que les enquêtes d’Hindenburg sont considérées comme sérieuses, la firme ayant notamment dévoilé “l’océan de mensonges” de Nikola Motors (qui avait entre autres truqué une vidéo pour faire croire que sa technologie de pile à combustible était plus avancée).

Investir à long terme

D’autres affaires comme les reports des comptes de Byju’s, géant indien de l’e-learning dans lequel a investi Sofina, ont accentué les craintes sur la comptabilité des entreprises indiennes.

Selon une étude des analystes de Bloomberg Intelligence, environ 14% des actions de l’indice indien élargi Nifty 500 affichent des “drapeaux rouges comptables”. Ce qui signifie qu’il est “très probable” qu’elles présentent des anomalies comptables. C’est bien plus que l’indice américain S&P 500 (6% des entreprises), mais moins que les entreprises chinoises de l’indice Hang Seng (19%).

Si le risque est supérieur à la moyenne, la Bourse indienne se compare donc plutôt favorablement aux autres marchés émergents, surtout grâce à son potentiel supérieur. En termes de valorisation, la prime des actions indiennes (19 fois les bénéfices attendus) est largement compensée par la rapide croissance bénéficiaire: Goldman Sachs prévoit une hausse des profits de 15% en 2023 et en 2024. Si l’aventure indienne vous tente, vous devrez vous tourner vers des fonds. Du côté des compartiments gérés activement, Robeco Indian Equities est noté 5 étoiles par Morningstar pour sa performance historique avec un rendement annualisé de respectivement 11,8% au cours des 10 dernières années. D’un point de vue qualitatif, FSSA Indian Subcontinent Fund est le mieux noté avec une évaluation “or”.

Fonds indiciels

Du côté des fonds indiciels, Xtrackers propose un ETF sur l’indice Nifty 50. Ce dernier est toutefois assez concentré avec une pondération de 45% pour les cinq géants: le conglomérat Reliance Industries, Infosys, les banques HDFC et Icici ainsi que Tata Consultancy. La plupart des ETF, comme l’Amundi MSCI India UCITS (Euronext Paris ; LU1681043086 ; frais annuels de 0,80%), copient ainsi plutôt l’indice MSCI India. Ce dernier est plus diversifié avec une centaine de valeurs, réduisant sa dépendance aux géants (34%).