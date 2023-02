Audio 3D: trois gadgets qui vont transformer votre expérience d’écoute

Propulsée dès les années ’70 par Sennheiser, l’audio 3D remplace doucement, mais sûrement, la sacro-sainte écoute stéréo. Des oreillettes sans fil à l’enceinte de salon, comment s’équiper au mieux pour profiter d’un son large et immersif ?

Au milieu des oreillettes Bluetooth, des casques HD et des amplis home cinéma, le son immersif creuse son sillon. Selon les studios Abbey Road, à qui nous faisons implicitement confiance sur ces questions, nous arrivons à un moment de rupture dans l’histoire de la musique, semblable au passage du mono au stéréo. « Jusqu’à présent, beaucoup de studios créaient de la musique en stéréo pour ensuite la spatialiser. Mais c’est un peu comme coloriser un film en noir et blanc, car cela n’a absolument rien à voir avec l’idée de placer dès le départ des sons dans l’espace, comme des objets sonores autour de soi, confie Mirek Stiles, responsable Audio Products & Spatial Audio aux célèbres studios londoniens. Grâce au son 3D, le son commence à nous envelopper complètement. L’audio spatial vous donne une sensation d’espace au-delà de la stéréo conventionnelle… au point de ne plus pouvoir distinguer s’il s’agit d’un son live ou d’un enregistrement ».

Cette révolution est en cours depuis les années 70, quand les ingénieurs et des groupes comme Pink Floyd ont commencé à explorer le son binaural. L’objectif: restituer l’écoute naturelle, en trois dimensions. Avec un son plein de volume, où chaque détail suit une trajectoire définie. Depuis, les fonctions audio spatiales se sont imposées sur les plateformes de streaming musical sous différents labels : Ambeo, Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality… Depuis février, Netflix propose même à ses abonnés Premium un rendu audio cinématique immersif via de simples enceintes stéréo, grâce à la technologie AMBEO Spatial Audio de Sennheiser. Pour prendre le pouls de cette nouvelle vague audio, Trends/Tendances a testé 3 appareils qui pourraient littéralement transformer vos habitudes d’écoute.

Ambeo Soundbar Plus : une salle de ciné dans un format réduit

Ambeo Soundbar Plus – PG

Lancée en 2019, la barre son Ambeo Max a longtemps fait office de maître étalon dans le domaine de l’audio spatial. Seuls inconvénients : son prix, sa taille et son poids (19 kg). Petite sœur de la Max, l’Ambeo Soundbar Plus figure une version moins chère, nettement plus légère (6,3 kg) mais également remise au goût du jour, du fer de lance de l’allemand Sennheiser. L’idée de cette barre de son est de simuler un système multipoint 7.1.4 digne d’une salle de cinéma – soit sept enceintes, un caisson de basses et quatre enceintes de plus pour les effets verticaux. Tout ça, et c’est la beauté de la chose, sans transformer sa pièce à vivre en chantier décennal. Pour créer l’illusion d’une installation classique, Sennheiser recourt à la virtualisation. Deux procédés acoustiques sont ainsi mis à contribution : le déphasage – décalage du son pour générer des effets de déplacement – et la réflexion des ondes sonores sur les parois de la pièce. Avec les contenus en Dolby Atmos ou DTS-X, l’Ambeo Plus s’en donne à cœur joie. L’effet est encore plus saisissant lorsqu’on y attelle l’Ambeo Sub, un caisson de basses de qualité audiophile. Une application autorise l’accès à quantité de réglages ainsi qu’aux principaux services de streaming musicaux. On regrettera juste l’absence d’entrée HDMI 2.1, qui elle seule aurait rendu justice aux dernières consoles de jeux vidéo et fourni un rafraîchissement de l’image à 120 Hz, puisque la barre de son sert aussi de hub audio-vidéo.

Prix : 1.499 euros, et 699 euros pour l’AMBEO Sub.

OnePlus Buds Pro 2 : des écouteurs premium et 3D

OnePlus Buds Pro 2 – PG

Plus réputée pour ses smartphones que pour ses casques, la marque OnePlus frappe fort avec ses nouveaux écouteurs. Avec un design et des finitions premium, les Buds Pro 2 proposent la crème de la crème en termes d’audio portable : une suppression active du bruit, une certification Hi-Res audio ainsi qu’une connectivité Bluetooth 5.3 LE, plus économe en énergie et disposant d’une latence ultra-faible. Mais leur magie est ailleurs. Réalisés en collaboration avec les orfèvres danois de Dynaudio, ce sont les premiers écouteurs Android à offrir une expérience de style “Spatial Audio”. On trouve deux haut-parleurs à l’intérieur (un woofer de 11 mm et un tweeter de 6 mm), pour couvrir une plage de fréquences plus large que les oreillettes rivales. Résultat : la musique est chaude, très nette dans les médiums et riche en basses. Un capteur gyroscopique à six axes intégré à chaque écouteur permet une prise en charge audio spatiale, avec un suivi de la tête en temps réel et un mixage spatial disponible sur le robinet. Et le résultat est bluffant ! Le boîtier – en format poche – garantit une autonomie de 25 heures avec le système ANC activé et de 39 heures en écoute normale. Cerise sur la gâteau : grâce à un scan de l’oreille, les Buds Pro 2 sont capables d’établir un profil audio personnalisé avec un son amélioré, adapté à vos oreilles. En dépit d’un prix relativement bas, c’est un régal pour les oreilles.

Prix : 179 euros.

Yamaha YH-E700B : l’immersion audio totale

Yamaha YH-E700B – PG

Vous pensez que le son “surround”, c’est du pur marketing ? Face au 360 Audio de Samsung et au Spatial Audio d’Apple, la marque japonaise canalise son héritage home cinéma pour construire une véritable bulle de vibrations virtuelles autour de votre tête. Mais c’est la technologie de suivi de la tête du nouveau YH-E700B de Yamaha qui le rend encore plus spécial : inclinez votre caboche et la scène sonore multidirectionnelle réagira à vos mouvements en temps réel, afin que vous puissiez explorer physiquement cette immersion sonique. L’optimiseur d’écoute de Yamaha, qui déploie des microphones à l’intérieur des oreillettes, adapte en permanence la lecture à l’ajustement et à l’environnement. Pour la restitution sonore, le casque est doté de transducteurs dynamiques de 40 mm de diamètre à faible distorsion – inférieur à 1 % dans la plage de 500 à 10 000 Hz – grâce à un diaphragme à deux couches de film laminé. On apprécie certaines fonctions propres aux casques et écouteurs Yamaha comme le Listening Care Advanced – pour maintenir un équilibre tonal, quel que soit le volume – ou Concept True Sound, pour une restitution fidèle du son produit. Les divers effets peuvent être personnalisés via l’application Headphones Controller de Yamaha. Avec une autonomie de batterie de 32 heures, une bonne gestion du codec aptX Adaptive et une entrée auxiliaire mini-jack, c’est un must.