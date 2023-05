Van Peteghem pas pour légiférer sur les taux d’intérêts: « il faut garder son sang-froid »

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem n’est pas favorable à légiférer sur les taux d’intérêts des comptes épargne, a-t-il fait savoir jeudi en séance plénière de la Chambre. « Des propositions qui promettent monts et merveilles aux épargnants à court terme, mais qui mettraient à mal le secteur à long terme, ce n’est pas une solution que je peux défendre », a-t-il déclaré.

Le vice-Premier CD&V était interrogé avec la secrétaire d’État à la protection des consommateurs Alexia Bertrand (Open Vld) sur les taux d’intérêts offerts par les banques, bien en deçà du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) fixé actuellement à 3,25%. « Nous soulons une approche à plus long terme », a indiqué M. Van Peteghem. « Et si on perd la stabilité, c’est le contribuable qui va trinquer. Il faut garder son sang-froid en gardant comme but de faire augmenter les taux d’intérêts. » Ce point de vue n’est pas partagé au sein de la majorité.

Alexia Bertrand n’a pas exclu de passer par la loi. Dans un premier temps, la secrétaire d’État entend « faire bouger la concurrence » en promouvant le compte épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) e-depo. celui-ci propose actuellement un taux de 2,50%. « En dernier ressort », la libérale « n’exclut rien si le marché ne se met pas en branle ».

Le ton était bien plus ferme côté socialiste. Melissa Depraetere (Vooruit) a rappelé que son parti avait déposé une proposition de loi visant à lier les taux d’intérêts belges au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) avec une souplesse de 2%. Cette proposition a reçu le soutien du PTB (opposition), Roberto D’Amico appelant à constituer une majorité alternative. Au PS, Hugues Bayet a annoncé le dépôt d’une proposition de loi visant à instaurer un « compte d’épargne populaire ».

Dans l’opposition, Maxime Prévot (Les Engagés) a déploré l’absence de réponse concernant la limitation à 2,50% du taux d’intérêt de ce compte public. La question des taux d’intérêts sera abordée jeudi soir en conseil des ministres restreint (kern), a-t-on appris en marge de la séance plénière.