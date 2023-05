Dans le téléphone de Georges-Louis Bouchez: « Un outil de combat politique »

Le président du MR évoque son utilisation de Twitter avec « un ton qui est sincère, direct, mais maîtrisé ». Son téléphone, utilisé au miinum 6 heures par jour, est un « outil de travail intense ». Et de détente musicale, avec Shazam.

Georges-Lois Bouchez, président du MR, dévoile pour Trends Tendances les coulisses de l’utilisation de son téléphone. Hyper-communicatif, il explique son utilisation de Twitter et celle, frénétique, de WhatsApp.

Le téléphone, un outil de combat politique ? « C’est un outil de combat, oui. C’est aussi un outil de travail majeur, en particulier l’application WhatsApp, qui est certainement celle que j’utilise le plus. Via WhatsApp, on échange beaucoup avec les députés et les ministres. Les gens qui travaillent avec moi savent que je privilégie cette application. Quand je reçois un message, j’en fais la capture d’écran et je l’envoie à la personne concernée. Par exemple, si c’est une question d’agenda, à Sylvie, ma secrétaire. Mon rituel, c’est d’utiliser WhatsApp pour répondre le soir en rentrant à la maison. J’ai renoncé à compter le nombre de messages, mais ils sont très nombreux, c’est un échange permanent. »



Twitter, l’arme fatale ? « Cette application est sur ma première page. Ce n’est pas par hasard. Je l’utilise régulièrement, dans mes déplacements, ça peut aller très vite. En fait, les gens pensent que je passe beaucoup de temps, mais pas tant que ça. C’est à la fois extrêmement utile pour suivre l’actualité, en sachant qu’il y a aussi une loupe grandissante. Le petit monde de Twitter est très sociologiquement marqué : des journalistes, le petit monde de la rue de la Loi… Et parfois, il y a des sujets qui vivent fort dans la population et qu’on retrouve peut-être un peu moins. »

Twitter, un endroit où Georges-Louis Bouchez envoie des messages qui frappent ? « Oui, c’est vrai, mais où je suis aussi frappé souvent. C’est effectivement un endroit qui permet de communiquer rapidement, de donner de l’ampleur à un message et qui se prête bien pour des réactions assez immédiates à l’actualité. On dit que j’ai beaucoup recours à Twitter. Mais j’avais des prédécesseurs qui, par exemple, utilisaient beaucoup plus le mécanisme du communiqué de presse. Depuis que je suis président, je crois qu’on n’a pas dû envoyer plus de six communiqués de presse. Sur Twitter, c’est un ton qui est sincère, direct, mais maîtrisé. Je n’ai jamais insulté personne, on n’a jamais dérapé. »



S’informer ? « Mes sources d’information principale restent les médias traditionnels belges. J’aime bien les sites plutôt que les applis, parce que je trouve que sur le site est plus ‘fil d’actus’ et j’aime bien ce côté un peu plus épuré que peut avoir le site. J’ai aussi une autre pratique qui va peut-être encore susciter des commentaires, mais c’est une pratique tout à fait normale : pour pouvoir être réactif, je google mon nom pour savoir les articles qui sont sortis à mon sujet. Il y a une autre appli importante: Belga Press. Elle est plutôt consultée tôt le matin parce que ça me permet d’avoir la revue de presse et donc sur différents sujets. »

Des applications plus ludiques ? « Une application que j’aime beaucoup, c’est Shazam, qui reconnait la musique. J’adore la musique. Dans ma liste de recherches, il y 7420 titres. Dès que j’entends un morceau qui me plaît, je Shazame. C’est extrêmement éclectique. Il y a des trucs très modernes, des trucs pop, les Red Hot, de la musique plus, plus électronique…. Sur cette base-là, je clique sur la vidéo qui est disponible, je démarre sur YouTube, qui me fait une sélection sur la base de la musique. Je découvre plein de morceaux comme ça, c’est ça qui est génial. Tous les matins, c’est mon rituel : quand je me lève, après les messages et la revue de presse, quand j’arrive dans la salle de bain, je relie mon téléphone à une base de musique et je choisis une des musiques sélectionnées via Shazam. »



Des photos d’un moment émouvant ? « Récemment, le club de football que je préside, les Francs Borains, a été champion de Challenger ProLeague. Il y a pas mal d’images, des vidéos aussi, dans mon application galerie. J’en ai pleuré, c’était un des plus beaux jours de ma vie, parce que c’est une réalisation. Je crois que c’est un boulot très important. On n’imagine pas à l’extérieur ce que ça peut représenter. Quand je suis devenu président du club, il y a encore eu les railleries habituelles. Mais maintenant on va dans le foot professionnel et c’est aussi touchant pour tous les bénévoles, les supporters. Cela apporte beaucoup de bonheur aux gens. Ça apporte de la fierté à la région. C’est aussi très concret. Aujourd’hui, la politique manque trop souvent de caractère concret. Là, c’est hyper concret. »



Du temps passé… « J’ai un usage extrêmement fréquent de mon téléphone, ça c’est clair. Le temps moyen quotidien sur mon écran, à l’heure où je vous parle, est de 6 h11, ce qui est loin d’être d’être léger. WhatsApp est le plus utilisé. Je suis à 1 h 30, Twitter est à 54 minutes, Safari 46 minutes, Instagram 25, Facebook 25… Je ne vous ai pas menti. »