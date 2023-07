Dans le téléphone de Guillaume Boutin (Proximus) : « Une prolongation de moi-même »

Le CEO de Proximus se dévoile pour Trends-Tendances, du test de la nouvelle app’ Proximus Plus au vent pour le kitesurf, en passant par la vitesse de réseau, le deal indien et son amour de la musique.

Guillaume Boutin, CEO de Proximus, se dévoile pour Trends-Tendances au fil de son téléphone. Pour le patron de l’opérateur de téléphone, c’est évidemment un outil important, mais c’est aussi « une vraie petite prolongation de soi-même, je pense ». Il en témoigne en nous révélant des facettes de son métier, mais aussi de sa personnalité privée.

Les nouvelles applications de Proximus. « Ce qui m’intéresse sur mon téléphone, c’est de tester les nouvelles applications qui vont sortir demain. Par exemple : Proximus Plus. Le grand public ne la connaît pas encore, elle va être lancée à la rentrée et est aujourd’hui en alpha test auprès d’un certain nombre d’utilisateurs, y compris moi. Toute votre vie digitale sera concentrée dans cette super app. Si vous voulez aller recharger votre voiture, si vous voulez trouver ce qui se passe dans votre quartier, si vous voulez monitorer votre consommation énergétique dans votre maison. Sans oublier, comme c’est déjà le cas monitorer votre consommation télécom. »

Surveiller la vitesse du réseau. « Ce que je surveille très régulièrement, c’est la vitesse des réseaux que j’utilise pour l’instant. Nous avons l’ambition d’avoir le meilleur réseau de Belgique. C’est pour cela que nous avons beaucoup de spectre et qu’on investit 10 milliards dans la fibre optique. Donc j’ai des applications de type Speed test qui me permettent en permanence de modifier le ping, donc la latence de mon réseau et la vitesse de temps de download et d’upload. C’est devenu un réflexe. Quand je suis dans un endroit, je teste la vitesse du réseau et ça c’est assez, ça c’est sympa et quand ça ne marche pas bien, j’envoie évidemment des petits commentaires aux équipes techniques pour améliorer. »

L’Inde, avec la participation dans Route Mobile. « L’Inde était un endroit que je connaissais à titre personnel. Mais d’un point de vue business, c’est fantastique. C’est un nouveau monde qui s’ouvre pour nous, qui a fait des Proximus un acteur qui s’inscrit dans le top trois au monde, dans les communications digitales. Cela se voit un petit peu sur mon téléphone. J’ai beaucoup d’applis de compagnies aériennes, mais il y en a une qui est devenue chère à mon cœur, c’est Air India. Depuis quelques mois. »

La musique avec les enfants et amis. « Une application j’utilise beaucoup avec les enfants, avec mes amis, c’est TABS, qui permet d’avoir les tablatures de toutes les chansons qui existent dans le monde. La dernière chanson que j’ai cherchée, c’est pour les 50 ans d’un ami, on a recréé la comédie musicale Starmania, qui est importante pour un grand nombre des gens de ma génération.

Vérifier le vent pour le kite surf. « Je ne suis pas forcément un grand sportif, mais j’essaye de garder la forme. Il y a une série d’applications dont Winfinder que j’utilise pour le kite surf et le wingfoil. Cela me permet de vérifier les conditions de vent. Un endroit que j’apprécie beaucoup, c’est le Cap-Ferret, dans le bassin d’Arcachon en France, où j’ai mes racines. On y retourne souvent. »

Réserver le tennis et le paddle. « Une autre application que j’utilise beaucoup est celle du Léo à Bruxelles, qui me permet de réserver mes cours de tennis et de paddle avec les enfants et avec des amis. Dès que je peux, j’essaye de jouer pour me maintenir en forme. »