Dans le téléphone de Thierry Geerts (Google) : « Un outil démocratique phénoménal »

Le directeur général de Google Belgique nous fait découvrir le contenu de son téléphone. Et constate : « Vous savez que tout ce que l’on peut faire avec ce téléphone, cela vaut 30 millions d’euros !? »

Thierry Geerts, directeur général de Google Belgique, nous invite à découvrir le contenu de son téléphone portable pour mieux le découvrir, lui, un homme passionné de technologies et ouvert aux autres cultures. Son appareil est forcément… un téléphone Google. Le directeur général du moteur de recherche le plus utilisé insiste sur le potentiel incroyable de cet outil, qui rassemble des applications valant, ensemble, des millions d’euros.

Un outil de traduction et de circulation. « Je considère avant tout mon téléphone comme un outil. Je ne suis pas sur mon téléphone en permanence pour consulter les médias sociaux, pas du tout. Par contre, c’est tellement utile. Pour la traduction, par exemple. On parle beaucoup de langue en Belgique et beaucoup plus qu’on ne pense. Avec Google Traduction, je peux par exemple parler, dire quelque chose, et cela est traduit instantanément. Si vous êtes à Tokyo, vous prenez une photo et cela traduit les des panneaux de signalisation. Le tout se fait en temps réel, c’est incroyable. Je voyage beaucoup et, à l’étranger, je ne prends que mon téléphone, même pas mon laptop. On peut presque tout faire sur son téléphone. Sur Maps, on vous indique rapidement les différentes options possibles pour se rendre à un rendez-vous, y compris les routes les plus écologiques. »

Un appareil photo de qualité. « Je suis absolument fan de photos. Depuis que je suis jeune, j’ai toujours eu un Nikon, j’en fais énormément, mais je me suis finalement rendu compte que c’est tellement plus facile avec le téléphone, on l’a toujours sur soi. Et la qualité des photos est juste meilleure. On peut, en outre, éditer très facilement l’image. C’est phénoménal. Je peux par exemple faire disparaître une personne sur une photo en un clin d’œil si ce n’est pas idéal de l’avoir dessus. Cela fait des souvenirs aussi, que l’application vous rappelle régulièrement. »

Un instrument d’intelligence artificielle. « Par exemple, enlever des gens qui sont sur la photo, c’est de la pure intelligence artificielle. Pour prendre autre exemple, c’est un autre livre auquel j’ai collaboré pour ouvrir son organisation à la diversité. Si je veux l’acheter, je vais simplement faire ‘lens’ sur la photo du livre il va le retrouver et je pourrai le commander immédiatement. Maintenant, on peut simplement faire une photo pour retrouver quelque chose, c’est phénoménal aussi. Google Traduction, dont on a parlé tout à l’heure, a été créé en 2006, au départ de la pure intelligence artificielle. On n’avait pas de linguiste pour préparer le Google Traduction. C’est uniquement en comparant les textes sur Internet, donc du machine learning comme on dit. »

Un accélérateur démocratique. « Vous savez que tout ce que l’on peut faire avec ce téléphone, cela vaut 30 millions d’euros !? Si j’avais eu ça en 1989 avec tout ce que je viens d’expliquer comme moyens de service, cela vaudrait 30 millions. On n’est pas conscient de cette richesse. On regarde des défauts, les gens passent trop de temps sur les médias sociaux par exemple, il y a des choses négative, mais c’est aussi un outil démocratique incroyable. On a tous accès à l’information. On peut parler à 4 milliards de personnes si on veut, on peut traduire 130 langues. 95% des gens des gens ont accès à des choses qui étaient impensable il y a 20 ans. »



Un vecteur de découverte. « Je suis amateur de vin et j’utilise Vivino. Je trouve que c’est absolument révolutionnaire. Je suis amateur de vin, mais je n’ai pas de préférence particulier, j’adore découvrir des choses. Quand je suis dans un rayon de supermarché, je n’ai pas la moindre idée de ce que je vais acheter. Cette application avec l’intelligence artificielle permet de faire une photo d’une bouteille et va directement me donner une cotation. Je me suis rendu compte que leur cotation est vraiment bien. Ce n’’est pas toujours parfait, mais une mauvaise bouteille, c’est une mauvaise bouteille et les bonnes bouteilles sont des bonnes bouteilles. Je peux aussi aller voir des vins que j’ai goûté chez des copains. »

Un gestionnaire à distance. « Le matin, quand j’arrive dans ma cuisine, je dis OK, Google. Good morning et ça met en route une procédure de matin. La lumière s’allume, la radio s’allume sur ma station préférée qui est Nostalgie, il me donne la météo et mon agenda. Il y a aussi l’application Google Home. Je peux contrôler mon entrée pour voir s’il y a quelqu’un qui passe ou un colis qui est déposé. Je peux vérifier, mais mes Wi-Fi, les paramètres de la maison, paramètres de la maison, la température. Au fait, c’est une télécommande qui premet d’opérer les choses autour de soi. C’est la même chose pour ma voiture. Elle est en train de charger pour l’instant, il reste 462 kilomètres de disponible, cela suffi pour mes prochains rendez-vous. »