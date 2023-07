Tesla: Musk vend désormais plus de voitures électriques que toutes les marques allemandes réunies

Tesla conforte son avance face aux marques allemandes traditionnelles. L’entreprise vend plus de voitures électriques que Mercedes, BMW et toutes les marques du groupe Volkswagen réunies.

Avec son slogan « Das auto », Volkswagen aime mettre en avant son importance dans l’industrie automobile et de sa riche histoire en tant que constructeur. Tesla pourrait elle s’appeler sans rougir « Das Elektroauto ». Bien que les marques allemandes sortent de nouveaux modèles de véhicules électriques, Tesla conforte sa confortable avance. Au deuxième trimestre 2023, elle a ainsi vendu 30 % de voitures électriques de plus que Volkswagen. Et même sur son propre marché, elle bat la marque de Wolfsburg. En Allemagne, il s’est vendu plus de Tesla que de Volkswagen électriques : 36 400 contre 34 400.

De marque de luxe au gros volume

Tesla passe de plus en plus du statut de marque de luxe à celui de constructeur automobile misant sur des volumes importants. Ce faisant, l’entreprise espère rendre ses activités plus rentables. « Tesla a fait d’énormes investissements dans ses usines, qui sont très efficaces grâce à la robotique. Il n’est donc pas du tout surprenant qu’elle veuille vendre de gros volumes », dit Yves Wouters, expert automobile chez Autofans. « L’entreprise devrait continuer sa stratégie, histoire de capitaliser sur l’efficacité de ses usines. »

Perte de terrain en Chine

En Chine, les marques allemandes sont également en difficulté, alors que le marché est traditionnellement important pour les constructeurs automobiles allemands. Ainsi BMW, Volkswagen et Mercedes y sont les leaders du marché pour les ventes de voitures à moteur à combustion. Mais, pour les voitures électriques, ils doivent laisser leur place aux marques chinoises BYD et Tesla. Avec pour conséquence que Volkswagen a vu ses ventes en Chine diminuer de 20 % au premier semestre 2023, par rapport à la même période en 2022. Un tournant qui doit beaucoup au fait que la Chine se converti rapidement à l’électrique. Les voitures électriques devraient représenter pas moins de 90 % des ventes d’ici 2030.

Selon Yves Wouters, les marques chinoises n’ont jamais réussi à concevoir des moteurs à combustion de la même qualité que les entreprises occidentales. Or un moteur électrique est beaucoup plus simple à construire. C’est pourquoi une série de constructeurs automobiles chinois misent, eux-aussi, aujourd’hui sur les voitures électriques.

Malgré cette concurrence, Tesla reste la deuxième entreprise en Chine après BYD. À l’échelle mondiale, les deux entreprises sont de redoutables concurrents. Et si à l’échelle du monde, Tesla reste la plus grande entreprise, « elle sent qu’elle a les marques chinoises sur les talons », explique M. Wouters. « Le Chinois BYD, pour Build Your Dreams, a, l’année dernière, détrôné Tesla et la lutte reste intense. Ce qu’on a vu c’est que Tesla s’est soudainement mise à livrer une grande quantité de voitures en décembre. Probablement pour afficher de meilleurs chiffres que BYD, car les différences étaient minimes.

Le talon d’Achille allemand

De nombreuses raisons expliquent les difficultés rencontrées par les marques allemandes. Les problèmes logiciels de leurs voitures électriques ont retardé le lancement de nouveaux modèles. Les constructeurs allemands doivent aussi négocier avec les syndicats la reconversion de leurs usines. Des négociations pas toujours faciles. Et à cela s’ajoutent l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre en Allemagne.

Et pendant que les constructeurs allemands rament, Tesla travaille à l’agrandissement de sa giga-usine près de Berlin. Le constructeur américain prévoit également de construire un nouveau site au Mexique. Tesla possède également quatre autres usines aux États-Unis et une à Shanghai, en Chine.

Malgré tout la bataille n’est pas encore définitivement perdue pour les Allemands. Car si les marques allemandes ont misé plus tard sur les voitures électriques, la plupart d’entre elles voient encore leurs ventes doubler chaque année. En outre, elles bénéficient toujours de marges bénéficiaires confortables, grâce aux ventes de voitures à moteur à combustion. M. Wouters y voit un certain nombre d’atouts. « Les marques haut de gamme européennes parviennent à attirer les consommateurs grâce à la chaleur de leur design, au luxe et à la qualité de l’intérieur. »