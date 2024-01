Découvrez quelle pompe à chaleur répond à vos besoins

Chauffer l’habitation, chauffer l’eau ou faire les deux… Il n’est pas toujours facile de choisir la pompe à chaleur adaptée à vos besoins et votre budget. Pour le savoir, la société Atlantic a développé un nouvel outil en ligne. Et vous, quel type d’appareil vous convient le mieux?

Souvent privilégiée dans les nouvelles constructions afin de satisfaire aux exigences énergétiques, la pompe à chaleur convient également aux projets de rénovation. Et pourtant, encore (trop) peu de Belges osent franchir le pas, en raison d’une méconnaissance sur le sujet. Trop cher, trop difficile à installer, impossible de remplacer une vieille chaudière par ce système moderne… Les idées reçues ont la vie dure. C’est pourquoi la société Atlantic, l’un des leaders du marché, a développé un outil: Je-passe-a-la-PAC.be. Son message? La pompe à chaleur est aujourd’hui à la portée de tous.

« Je-passe-a-la-PAC.be vise à combler le manque de connaissances sur les pompes à chaleur et à montrer que ces solutions de chauffage durables sont accessibles à tous, même dans le cadre de projets de rénovation », explique Tim Colpaert, Sales Manager Residential Business Groupe Atlantic Belgium.

Objectif « bâtiments neutres en énergie »

En matière d’efficacité énergétique, la Belgique affiche de grandes ambitions: elle vise à la réduction de 80 à 95% de ses émissions de CO2, d’ici 2050. Mais pour y parvenir, il est plus que nécessaire de s’attaquer au parc immobilier. C’est pourquoi toute nouvelle construction doit aujourd’hui satisfaire des exigences drastiques en la matière:

le certificat PEB (Performance Énergétique du Bâtiment),

la norme Q-Zen,

et l’obligation de souscrire un système de chauffage hybride mêlant pompe à chaleur électrique et chaudière gaz à condensation (en Flandre).

La pompe à chaleur est en effet une solution évolutive, durable et économe en énergie, permettant de chauffer et éventuellement de rafraîchir la maison, de chauffer l’eau sanitaire, ou les deux à la fois. Bref, un système réputé pour être plus respectueux de l’environnement que les traditionnelles chaudières au gaz et au mazout.

4 types de pompe à chaleur

Il existe aujourd’hui quatre types de pompe à chaleur particulièrement populaires auprès des consommateurs: les chauffe-eau thermodynamiques, les pompes à chaleur air-air, les pompes à chaleur air-eau pour les systèmes hybrides et les pompes à chaleur air-eau tout électrique. Mais quel système choisir?

C’est là que le nouveau site je-passe-a-la-PAC.be prend tout son sens. « Nous offrons aux propriétaires un guide pratique leur permettant de faire le meilleur choix en fonction de leur situation spécifique », précise Tim Colpaert.

Le test en ligne se base soit sur les besoins, soit sur le budget du consommateur. Parmi les questions posées:

Quel usage voulez-vous faire de votre pompe à chaleur? (chauffe-eau, chauffage, ou les deux?)

Quelle est la meilleure option pour vous? (toute l’habitation ou seulement quelques pièces?)

Quelle est votre situation de vie? (logement compact, maison sans raccordement au gaz et sans gros travaux…)

Quel est le niveau d’isolation de votre habitation?

…

Le consommateur obtient alors des informations sur le type de pompe à chaleur qui lui convient le mieux, mais également sur les appareils spécifiques à ce type. Et pour compléter le tout, le site communique les prix indicatifs et les primes disponibles pour chaque type de produit.

