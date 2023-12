Le marché immobilier évolue d’année en année. Et 2024 n’échappera pas à la règle. À quoi doivent s’attendre les acheteurs, les constructeurs, les locataires et les propriétaires de logements?

En immobilier, l’année 2023 a été marquée par l’incertitude, la remontée fulgurante des taux et le renforcement des exigences de rénovation. 2024 annonce une série de changements qui pourraient impacter le portefeuille des Belges. Il y a des bonnes comme de moins bonnes nouvelles…

Du changement pour les acheteurs/vendeurs

Vous souhaitez acheter un bien immobilier?

Comme chaque année, le coefficient d’indexation du revenu cadastral fera grimper le précompte immobilier. Un calcul qui se base sur l’indice des prix à la consommation. Cette hausse sera moins marquée que cette année (9,58%), mais inflation oblige, elle devrait s’établir malgré tout à environ 4,1% pour 2024, a calculé l’Echo sur base des prévisions du Bureau fédéral du Plan.

Régions, communes et provinces auront également la possibilité de faire varier le montant du précompte immobilier en baissant ou en augmentant leur taux d’imposition ou les centimes additionnels au précompte immobilier.

Vous souhaitez emprunter pour acheter un bien immobilier?

Lorsque vous concluez un prêt hypothécaire auprès d’une banque en vue de l’achat d’un bien immobilier, vous devez notamment payer des frais de dossier auprès de ladite banque. Un montant qui peut s’élever jusqu’à 500 euros. À partir de 2024, la banque ne pourra pas vous facturer plus de 350 euros.

Cette réduction des frais de dossier se répercutera également sur les projets de refinancement auprès d’un même prêteur puisque ces frais ne pourront s’élever qu’à 50% maximum des frais de dossier d’un nouveau contrat. En d’autres termes, le plafond passera de 250 à 175 euros.

Vous souhaitez acheter une maison secondaire?

Vous voulez acheter, construire ou rénover une résidence secondaire en Belgique ou ailleurs en Europe? Attention, 2024 signe la fin du bonus logement fédéral pour les résidences secondaires.

Concrètement, si vous concluez un emprunt pour l’achat d’une résidence qui n’est pas votre habitation propre (résidence secondaire, chalet dans les Ardennes belges…), vous avez en principe droit à la réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme. Un avantage fiscal non négligeable puisqu’il s’élève à 30% des remboursements en capital que vous payez, avec un maximum de 2.350 euros.

Mais dès janvier prochain, cette mesure disparaît. Un manque à gagner d’environ 705 euros par personne.

Lire aussi | Ne tardez plus, 2024 signe la fin du bonus logement fédéral pour les résidences secondaires

Vous souhaitez vendre pour acheter un nouveau bien en Flandre?

À l’heure actuelle, si vous achetez une habitation et vous la vendez plus tard afin d’acquérir ou de faire construire une nouvelle habitation, il est possible d’absorber une partie des droits d’enregistrement de ce second achat. Comment? Vous pouvez déduire les droits d’enregistrement acquittés lors de la première acquisition de ceux dus pour le deuxième achat. Les droits d’enregistrement précédemment payés peuvent même être remboursés.

Mais à partir de 2024, ce principe de la transférabilité disparaît. Vous payez donc l’entièreté des droits d’enregistrement.

Du changement pour les rénovateurs/constructeurs

Vous souhaitez rénover votre logement?

En vue d’atteindre les objectifs fixés en matière de verdissement du parc immobilier, la rénovation énergétique est encore soutenue en 2024. Comment? À l’aide de primes:

En 2022, Bruxelles lançait les primes RENOLUTION, un ensemble de 41 primes destinées aux travaux de rénovation et interventions énergétiques.

Mi-2023, les montants de base pour les Primes Logement et les plafonds de subventionnement étaient majorés en Wallonie.

Le dispositif Mijn Verbouwpremie – qui accorde un soutien financier pour des investissements dans l’amélioration de l’efficacité énergétique – sera maintenu en 2024, aux mêmes conditions.

Vous souhaitez démolir pour mieux reconstruire?

Toute démolition et reconstruction d’une nouvelle habitation donne droit à un taux de TVA réduit de 6%… plutôt que 21%! Une réduction qui devait en principe expirer à la fin de cette année. Le gouvernement a décidé de prolonger la mesure… mais pas pour tout le monde. Seuls les particuliers pourront en profiter. Les gros projets d’entrepreneurs ne seront pas concernés.

Vous souhaitez installer des panneaux solaires ou une pompe à chaleur?

À partir du 1er janvier 2024, le gouvernement fédéral supprimera le taux réduit de TVA pour l’installation de panneaux solaires si votre habitation a moins de 10 ans. Vous devrez donc à nouveau payer le taux plein de 21% de TVA. Il en va de même pour l’achat d’un chauffe-eau solaire.

Néanmoins, ceux qui souhaitent investir dans une pompe à chaleur bénéficieront encore d’un taux de TVA réduit de 6%, applicable pour les habitations de moins de dix ans.

A cette décision fédérale s’ajoutent plusieurs nouvelles règles régionales:

En Flandre, la prime à l’achat de panneaux photovoltaïques disparaîtra totalement.

En Wallonie, il faudra dire adieu au fameux compteur qui tourne à l’envers pour toute nouvelle installation.

Vous souhaitez désamianter votre logement pour mieux l’isoler?

Vous habitez en Flandre et vous aimeriez désamianter votre habitation pour ensuite isoler vos murs extérieurs, toiture et sols? Dès janvier 2024, vous bénéficierez d’une prime supplémentaire de 8 euros par m² en plus de la prime isolation proprement dite.

Vous souhaitez rénover les parties communes de votre immeuble à appartements?

Dans la cadre du dispositif flamand Mijn Verbouwpremie, une nouvelle prime complémentaire est accordée aux propriétaires et occupants d’appartements. Dès l’automne 2024, vous recevrez une aide financière pour la rénovation énergétique de parties communes dans votre immeuble à appartements.

