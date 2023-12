La transition énergétique est un enjeu de plus en plus prépondérant dans l’immobilier. Mais quelles sont les améliorations les plus courantes en matière d’économie d’énergie en Belgique? Test-Achats a mené son enquête.

Comment les Belges perçoivent-ils la transition énergétique? Sont-ils prêts à faire le pas pour réduire leur consommation d’énergie?

Parc immobilier vieillissant

Le score énergétique de nombreuses maisons mises en vente en Belgique est mauvais, nous rappelait récemment le site de vente Immoweb. Sur les derniers mois, 28,2% des logements proposés étaient des passoires énergétiques. Un constat qui n’a rien de surprenant quand on voit l’état actuel du parc immobilier belge. « Il est vieillissant », affirme Test-Achats, qui a récemment mené une enquête sur la question.

Ainsi, 43% des répondants vivent dans un logement de plus de 50 ans, et 37% dans un bâtiment construit entre 1970 et 1999. Or, ces logements sont loin d’être tous performants en matière d’isolation. Et leurs systèmes de chauffage reposent encore trop souvent sur des combustibles fossiles comme le gaz et le mazout. 77% des répondants les utilisent pour chauffer leur logement, et 73% pour chauffer l’eau. « Le bois, le pellet ou encore les pompes à chaleur restent donc largement minoritaires », déplore Test-Achats.

Les Belges sont-ils prêts à agir pour permettre cette transition?

Mais pour mieux comprendre ces chiffres, il faut s’intéresser aux habitudes de consommation des Belges et aux efforts qu’ils sont prêts à fournir pour parvenir à économiser de l’énergie. On le voit, l’inflation et la crise énergétique encouragent les ménages belges à réduire fortement leur consommation de gaz et d’électricité.

L’hiver dernier, par exemple, 67% avaient réussi à réduire leur consommation d’énergie, et 62% prévoient de continuer à le faire cet hiver, selon une enquête réalisée à la demande de Beobank. Cela passe notamment par une baisse du chauffage, le fait d’éteindre les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas employés ou encore une utilisation plus efficace des heures creuses de consommation.

Mais qu’en est-il des travaux qui peuvent faire la différence dans la maison? Le pas semble plus difficile à franchir, souvent pour des raisons financières. Voici les transformations/achats que les Belges sont prêts à entreprendre pour améliorer l’efficacité énergétique de leur habitation et faire des économies.