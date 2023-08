Attention si vous avez un chauffage au mazout : ce carburant ne sera plus vendu dès avril

À partir du 1er avril 2024, le mazout de chauffage dit « standard » (50S) cessera d’être commercialisé, a indiqué mercredi Johan Mattart, le directeur général de la Brafco, la fédération des négociants en combustibles et carburants. Seule la version plus écologique, à faible teneur en soufre, pourra encore être vendue. Une variante avec un composant bio sera également disponible.

Actuellement, les consommateurs peuvent encore choisir entre différentes variantes de mazout pour chauffer leur domicile, parmi lesquelles le standard (50S) et le diesel. Bien que le deuxième soit un peu plus onéreux que le premier, sa teneur en soufre est moindre.

À partir du 1er avril 2024, le mazout 50S, dont la teneur en soufre est de 50 ppm (parties par million) ne sera plus disponible sur le marché. Seul le mazout d’une teneur en soufre de maximum 10 ppm, ou 0,001%, pourra être commercialisé. La réduction du taux de soufre des combustibles s’inscrit dans une démarche plus respectueuse de l’environnement car elle permet de diminuer les émissions des gaz à effet de serre.

Plus que deux types de mazout

Seules deux types de mazout, le H0 et le H7, seront vendus à compter d’avril prochain. Le mazout de chauffage H0 contiendra maximum 0,5% de biocomposants EMAG, tandis que le H7 en comportera maximum 7%. On ignore pour l’heure quelle variante sera la plus onéreuse, d’après le directeur général de la Brafco.

Ce dernier souligne toutefois que le mazout de chauffage bio est sensible à la formation de bactéries, surtout en cas de faible circulation du carburant et en présence d’eau (condensation) dans le réservoir, pouvant entraîner l’obstruction des filtres.