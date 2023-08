Nouvelle hausse des prix du carburant et du mazout de chauffage

Le prix de l’essence augmentera ce samedi à la pompe. Le prix du mazout augmentera lui aussi. Il y a déjà eu plusieurs hausses au cours de cet été.

Le litre de 95 (E10) coûtera ainsi un maximum de 1,8850 euro, soit 1,8 centime de plus que le prix actuel et au plus haut depuis novembre 2022.

Le prix de la 98 (E5) atteindra quant à lui un maximum de 2,1240 euro le litre, soit 2,7 centimes de plus que ce vendredi.

Le prix du diesel avait quant à lui déjà augmenté vendredi passé. Son prix maximum est passé à 1,9530 euro le litre.

Mazout

Enfin, le mazout de chauffage enregistrera lui aussi une nouvelle hausse, son prix maximum repassant la barre d’un euro – à 1,0154 euro – pour les commandes de plus de 2.000 litres.

Selon le SPF Economie, ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leurs compositions sur les marchés internationaux