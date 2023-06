Electroménager : un indice de réparabilité bientôt chez nous

La Belgique va devenir, après la France, le deuxième pays européen à disposer d’un indice de réparabilité.

Le conseil des ministres, sur proposition de Zakia Khattabi, la ministre de l’Environnement, a adopté vendredi un avant-projet de loi en ce sens. L’idée est d’augmenter la durabilité des 250.000 tonnes d’appareils électriques et électroniques vendues chaque année en Belgique dont une bonne partie finit à la poubelle par manque de réparabilité.

L’indice prendra en compte plusieurs critères : facilité de démontage, disponibilité et prix des pièces de rechange, délais de livraison, etc. Il s’appliquera aux lave-linges, lave-vaisselles, aspirateurs, nettoyeurs à haute pression, tondeuses à gazon, téléviseurs et ordinateurs portables. L’entrée en vigueur est prévue pour 2026.