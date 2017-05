Ces Flamands qui rachètent la Wallonie

Avec l'entrée au capital de Pairi Daiza et Mithra Pharmaceuticals, mais aussi avec l'acquisition de Durbuy Adventure, Marc Coucke a réalisé une entrée en fanfare dans le paysage économique wallon. Non sans faire grincer quelques dents, notamment dans la plus petite ville du monde, même si l'investisseur flamand a été bien accueilli dans le sud du pays. Il faut dire que rien qu'à Durbuy, il compte investir une centaine de millions d'euros d'ici à 2020. Ce qui ne peut que contenter nombre d'entreprises locales.

...