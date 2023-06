Les banques belges n’ont plus le choix : elles devront mieux rémunérer les comptes d’épargne

Ça y est les banques belges sont mises devant leur responsabilité. Elles vont devoir augmenter le rendement des comptes d’épargne alors qu’elles rechignent à le faire depuis des mois.

Or, justement depuis plusieurs semaines, les partis politiques – surtout de gauche – poussent les banques à augmenter le rendement de nos comptes d’épargne, vu la hausse des taux d’intérêt au niveau global. Et c’est vrai qu’à un an des élections, critiquer les banques, c’est un bon filon. Le député Ecolo Gilles Vanden Burren avait même menacé de faire changer la législation si les banques ne bougeaient pas. Même le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique estimait que les banques devaient faire un effort. Il a même ajouté que si cette hausse du rendement de nos livrets d’épargne n’avait pas lieu, cela démontrerait qu’il y a une concurrence trop faible entre les banques belges. Un économiste comme Étienne de Callataÿ, qui n’est pourtant pas marxiste, rappelait encore dans la presse que toute rémunération de nos comptes d’épargne en dessous de 2% n’est pas acceptable et serait la manifestation selon lui d’une absence de concurrence.

De leur côté, les banques belges se défendent comme elles peuvent, et notamment via leur fédération, qui n’a pas hésité à affirmer, avec le plus grand des sérieux, que si le gouvernement devait obliger les banques à augmenter le rendement de l’épargne des Belges, cela pourrait affecter profondément la stabilité du secteur bancaire. Le seul souci avec ce raisonnement, qui pourrait être compréhensible, c’est qu’il est inaudible pour le commun des mortels. D’abord, le citoyen n’est pas idiot, il lit la presse, et il constate que les banques belges se portent bien, qu’elles affichent des bénéfices records, voire parfois historiques. Pour 2022, le bénéfice des banques belges a dépassé les 10 milliards d’euros. Qui dit mieux ? Les banquiers pourraient contrer ces arguments avec des tas de raisonnements plus ou moins sophistiqués. Mais le souci c’est: comment peuvent-elles encore se défendre, quand un directeur de la Banque Nationale publie, pas plus tard que cette semaine, un rapport sur la stabilité financière de nos établissements bancaires et qu’il affirme à micro ouvert que nos banques peuvent faire un effort vu qu’elles sont solides. Je sais bien que la Belgique est le pays du surréalisme, mais comment dire à celui qui contrôle les banques, à celui qui est chargé de scruter quotidiennement leur rentabilité et leur solvabilité qu’il se trompe ? Je ne vois vraiment pas comment.

Mais cette histoire ne fera plus la UNE des médias encore très longtemps – c’est mon avis et je vous le partage. D’abord, les banques belges ne sont pas pressées d’augmenter la rémunération des comptes d’épargne, car elles n’en ont pas besoin, elles croulent sous les liquidités, elles ne doivent pas faire d’effort pour attirer l’épargne chez elles et donc elles ne doivent pas se faire de concurrence. Ensuite, eh oui, le Belge est un peu fainéant, il se plaint, mais ne change pas de banque facilement. En 2022, seulement 93.000 consommateurs ont changé de banque alors que la Belgique compte 17 millions de comptes d’épargne. En d’autres mots, le Belge râle, mais il reste passif.

Oui, les banques belges finiront par augmenter le rendement des comptes d’épargne, mais ce sera au compte-gouttes, et pas toutes en même temps pour qu’on ne les accuse pas de collusion et en plus elles le feront de manière inventive. Comme d’habitude, les poissons rouges que nous sommes devenus à cause des réseaux sociaux (c’est-à-dire que notre attention ne dure pas plus de 9 secondes), nous irons donc chercher un autre sujet d’indignation.

C’est hélas cela l’actualité : une info chasse l’autre sans qu’elle s’imprime dans notre cortex reptilien. C’est dommage, car comme le disait justement le psychologue et philosophe canadien, Jordan Peterson, le rôle de la mémoire n’est pas de garder les souvenirs du passé, mais d’en tirer des leçons pour modifier l’avenir !