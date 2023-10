Mozzeno lance MyTrusty, un outil de check-up financier 

La fintech belge innove avec le lancement d’un nouveau service 100 % digital permettant d’évaluer la santé financière d’un client potentiel.

Vous êtes propriétaire d’un appartement et vous voulez savoir si votre locataire potentiel est fiable sur le plan financier. C’est désormais possible avec MyTrusty, un nouvel outil développé Mozzeno services, la maison mère de la fintech belge Mozzeno. Entièrement automatisée et digitalisée, la solution vous donne rapidement une idée de la fiabilité financière de votre futur locataire. Prix du service : 8 euros (pour un rapport, 60 euros pour un package de dix rapports, etc.), ce qui en fait “une solution extrêmement accessible”, avance Xavier Laoureux, cofondateur de Mozzeno.

Algorithme maison

Spécialisée dans le financement collaboratif et le prêt digitalisé, Mozzeno a acquis une solide expérience dans l’évaluation du comportement financier des consommateurs et l’analyse du risque de crédit. Depuis sa création en 2016, la plateforme a validé 190.000 demandes de crédit. C’est sur la base de cette expérience et d’un algorithme développé en interne qu’elle a mis au point ce nouveau service baptisé MyTrusty pouvant, de façon rapide, fournir une analyse précise du profil de risque financier d’un particulier. Le principe ? MyTrusty se base sur l’analyse automatisée des transactions bancaires. A condition bien sûr que la personne qui souhaite se faire évaluer donne accès à son compte en banque et donc à ses transactions financières (moyennant une authentification rapide via l’application Itsme ou un lecteur de carte).

Ce faisant, grâce à la fameuse directive la directive PSD2 qui permet aux entreprises d’accéder aux données bancaires des particuliers, MyTrusty récupère les données liées aux transactions bancaires des derniers mois (de 3 à 12 mois, selon la disponibilité), avant ensuite de les catégoriser (salaire, crédit, assurance, électricité, dépenses alimentaires, shopping online, etc.) et de les évaluer en fonctions de différents critères. A la fin du processus, un score général de fiabilité est délivré. “Ce dernier est lui-même nourri par une série d’indicateurs complémentaires visant à mieux apprécier l’activité sur le compte et la probabilité de défaut : tendance des revenus mensuels, nombre de jours par mois pendant lesquels le solde est en négatif, frais anormaux liés à d’éventuels rejets de prélèvements automatiques, intérêts débiteurs, etc.”, précise Xavier Laoureux.

De nombreuses possibilités

L’intérêt de la solution est double. Pour la personne évaluée, MyTrusty apporte la garantie d’une analyse objective comparable et sécurisée, tout en garantissant la protection de ses données personnelles. “C’est en effet la personne évaluée qui décide de partager ou pas son évaluation avec celui qui la demande et paie le service, insiste Xavier Laoureux. Pour l’entreprise qui demande l’évaluation, MyTrusty permet d’obtenir une évaluation tout aussi objective, comparable, rapide et sans risque de fraude.”

Côté applications possibles, MyTrusty est non seulement l’outil idéal pour les propriétaires qui souhaitent évaluer la santé financière de leur futur locataire mais aussi pour toute une série d’entreprises qui veulent se faire une idée de la fiabilité financière de leurs clients potentiels. Beaucoup de domaines d’activité peuvent bénéficier des analyses de MyTrusty : société de leasing, fournisseur d’énergie ou télécom, services par abonnement, etc. En fait, “chaque fois qu’un service est fourni avant d’être rétribué sur base de paiements multiples et échelonnés”, résume Xavier Laoureux.