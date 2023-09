Comment rénover tout en profitant au mieux des primes ? Un nouvel outil voit le jour en Wallonie

Toiture, fenêtres, chauffage, panneaux solaires et batterie… Par où commencer pour rénover sa maison ? Et quelles sont les primes en vigueur ? Combien gagne-t-on avec une meilleure isolation et surtout comment obtient-on le PEB de niveau A ? MaRouteReno est un nouvel outil qui centralise toutes ces informations pour les Wallons.

Avec la crise énergétique, la déperdition de chaleur et d’énergie a sauté aux yeux de nombreuses personnes. Elles ont alors lancé des travaux, souvent à l’aide de primes publiques, pour améliorer leur score PEB (performance énergétique des bâtiments).

Mais même si l’envol des prix de l’énergie s’est calmé, la rénovation des logements ou autres bâtiments suit son cours. Les Wallons désireux de rénover leur maison ont maintenant un nouvel outil sous la main. MaRouteReno les aide à s’organiser pour cette rénovation et à découvrir les primes disponibles tout comme les économies possibles, en centralisant toutes les informations utiles.

Route vers le permis A

Walloreno, une campagne de la Wallonie soutenue par les leaders du marché de la construction et qui est derrière la page interactive, imagine la rénovation comme une route vers le niveau A du PEB. L’outil indique ainsi les étapes qu’il faut faire pour atteindre ce but. L’ordre à suivre est : d’abord la toiture, puis les murs extérieurs, les portes et fenêtres, les sols, l’étanchéité à l’air, la ventilation, le chauffage et l’eau chaude et finalement les « techniques intelligentes et renouvelables ».

MaRouteReno

Chaque point sur la route ouvre une page dédiée à ce type de construction. Des spécificités y figurent aussi : pour la toiture par exemple, on peut choisir si on a un toit plat ou en pente, puis si on veut faire les travaux via l’extérieur ou via l’intérieur. Puis une liste de matériaux pour l’isolation et une liste de matériaux pour couvrir le toit, avec des descriptions sur les avantages respectifs.

La page explique également quels sont les critères à respecter pour obtenir le niveau A (par exemple, pour la toiture, l’épaisseur de l’isolation, entre autres). D’autres informations sont également disponibles, notamment les primes en vigueur (et tous leurs critères), les adresses des professionnels et les possibilités pour trouver un financement (tout comme les critèresdes prêts « verts »). Il y a aussi un lien vers un calculateur des économies qu’on peut faire grâce à une meilleure isolation. Les primes wallonnes ont d’ailleurs augmenté en juillet, rappelle MaRouteReno.

« Pas plus cher »

Rénover, on le sait, est un enjeu pour consommer moins et pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pour 2050, la Wallonie a comme objectif de n’avoir plus que des habitations avec un PEB niveau A. Mais, on le sait aussi, rénover a un certain coût. Et c’est là que l’outil pourrait intervenir.

« Quelle que soit la manière dont vous abordez votre projet de rénovation, n’optez pas pour des solutions tièdes, mais rénovez en pensant à l’avenir. Choisissez donc de rénover en route vers le label PEB A. Si vous le faites intelligemment, cela ne vous coûtera guère plus cher. Et vous en tirerez de nombreux avantages. Plus de confort, une valeur plus élevée pour votre maison et des coûts énergétiques moins élevés, par exemple. Mais aussi beaucoup de primes à la rénovation », décrit MaRouteReno dans un communiqué.