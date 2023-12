Jusqu’à 1.020 euros d’intérêts exonérés en 2024 : comment éviter le piège fiscal ?

En 2024, le plafond des intérêts exonérés sur les livrets d’épargne passera de 980 à 1.020 euros. Il s’agit de la première augmentation depuis 2019, un gel de l’indexation ayant été décrété de 2020 à 2023 pour des raisons budgétaires.

Pour les années de revenus 2020 à 2023, l’exonération des intérêts sur les comptes d’épargne réglementés avait été gelée à 980 euros. Pour l’année de revenus 2024, le plafond indexé devrait être de 1.020 euros, selon les calculs de Jef Wellens, chroniqueur chez Trends. Cela ne compensera pas les années sans indexation, mais si le gouvernement ne s’y oppose pas, les épargnants auront droit à une adaptation de ce plafond à l’inflation pour l’année à venir. Cette indexation est urgente, car la hausse des taux d’intérêt signifie que les montants d’épargne sur lesquels vous devez payer des impôts sont plus rapidement atteints.

Concrètement, tout contribuable qui percevra, en 2024, jusqu’à 1.020 euros d’intérêts sur son épargne ne sera pas taxé. Si ce seuil est dépassé, seule la part d’intérêts au-delà de 1.020 euros subira le précompte mobilier. Sur les intérêts perçus au-delà de 1.020 euros, le précompte mobilier qui s’applique est fixé à 15% pour les comptes d’épargne. Le taux d’imposition ordinaire des revenus mobiliers, telles intérêts d’obligations ou les dividendes d’actions, s’élève eux, à 30%.

3 % ou plus

Cette hausse du plafond vient à point au moment où la plupart des banques augmentent leur taux d’intérêt. De plus en plus de comptes d’épargne promettent actuellement un rendement total de 3 % ou plus. Et 3 % de 34.000 euros, c’est déjà 1 020 euros. Si vous bénéficiez de plus de 1.020 euros d’intérêts sur un compte, ou de 2.040 euros sur un compte joint, la banque prélèvera donc 15 % de précompte mobilier sur ce qui dépasse le plafond de l’exonération. Il se pourrait bien que les taux d’épargne augmentent encore en 2024. Il est donc important de surveiller cette limite et d‘utiliser son épargne autrement qu’en la plaçant sur un compte d’épargne.

Ce taux de 3 % se compose d’un taux de base, qui augmente dès le premier jour et qui est versé sur votre compte le 31 décembre ou le 1er janvier à la fin de l’année, et d’une prime de fidélité. Le calcul de cette prime est beaucoup plus compliqué. Une nouvelle prime ne prend effet – pour l’argent qui se trouve sur le compte depuis un certain temps – qu’à l’expiration de la période de fidélité précédente de 12 mois. Pour l’argent fraîchement déposé sur un compte, la nouvelle prime s’applique immédiatement. Les épargnants n’acquièrent la prime que s’ils laissent leur argent à la banque, sans y toucher pendant un an. La prime est versée sur le compte après la fin du trimestre au cours duquel ellea été acquise.

Pour les comptes d’épargne sur lesquels on ne peut déposer de l’argent que par tranches, atteindre ce plafond n’est pas aussi rapide. Il faut compter entre quatre et six ans pour accumuler un montant de 34.000 euros avec des dépôts mensuels de respectivement 500 ou 750 euros.

Attention au piège fiscal

Il existe des comptes d’épargne qui évitent d’atteindre ce plafond, ou de le franchir. Par exemple, sur le compte MeDirect Essential Savings, il n’est pas possible de déposer plus de 25.000 euros. Il existe également des comptes d’épargne qui promettent des taux d’intérêt plus élevés pour des montants plus importants, ce qui incite les épargnants à tomber dans le piège fiscal. C’est le cas, par exemple, de Santander Consumer Bank Vision Max, où les montants compris entre 125.000 et 200.000 euros sont mieux rémunérés (1,2 % + 1,8 % = 3 %). Attention également au DB Silver Account de la Deutsche Bank (0,75 % + 1,5 % = 2,25 %), où les épargnants obtiennent la rémunération la plus élevée pour des montants d’au moins 50.000 euros et d’au plus 100.000 euros. Car 2,25% de 50.000 euros équivaut bien à plus de 1.020 euros, soit 1.125 euros.