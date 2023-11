Taux d’épargne en hausse : quelles banques proposent les meilleures conditions en Belgique? (+infographie)

Le marché belge de l’épargne bouge. De grandes banques augmentent leur taux d’intérêt. MeDirect propose le meilleur taux de base. ING passe même le cap des 3%, sous certaines conditions. Le point sur les meilleures offres du moment.

De grandes et plus petites banques en Belgique revoient leur taux d’intérêt à la hausse. Dans certaines institutions bancaires, le changement est déjà effectif depuis ce 1er novembre. Dans d’autres, la hausse est annoncée dès le 1er décembre.

ING Belgique secoue le marché de l’épargne en proposant dès le 1er décembre un taux global de 3% (1,15% de taux de base et 1,85% de prime de fidélité) sur son compte Tempo. Ce taux, le plus haut du marché, n’avait plus été vu depuis le début des années 2010. Cependant, il est soumis à certaines conditions. Pour en bénéficier, l’épargnant doit, tous les mois, alimenter son compte avec un ordre permanent qui ne peut pas dépasser 500 euros par mois. Il est donc impossible d’y transférer, d’un seul coup, toute son épargne. Autre condition importante à prendre en compte: le rendement de 3% est, en grande partie, dépendant de la prime de fidélité. Et cette dernière n’est acquise qu’au terme d’une année complète si l’épargne n’a pas bougé du compte.

A ce jour, le compte le plus rémunérateur du marché reste le compte épargne de la banque espagnole Santander Vision Max avec 2,85% (1% + 1,85%). Notons que ce compte n’est pas accessible à toutes les bourses. En effet, un dépôt de minimum 125.000 euros et un maximum de 200.000 euros est demandé pour pouvoir bénéficier de l’offre. Des montants supérieurs ou inférieurs donneront droit à un taux de base de 0,05 % et à une prime de fidélité de 1,85 %.



Un taux de base de 2%

De son côté, la banque en ligne MeDirect se montre plus flexible en concurrençant frontalement le bon d’Etat Van Peteghem (2,81%) avec son compte Essential Epargne au taux global de 2,80% disponible à partir de ce 2 novembre. Sa force réside dans son taux de base record de 2%, unique sur le marché, couplé à une prime de fidélité de 0,8%. A titre d’exemple, l’épargnant qui place 25.000 euros percevra des intérêts de 700 euros après une année. Une des conditions de cette offre est que le dépôt maximum doit être de 25.000 euros. Son grand atout : contrairement à de nombreuses autres banques qui relèvent principalement la prime de fidélité, le compte de la banque en ligne permet aux épargnants de retirer leur argent à tout moment sans perdre les intérêts de base de 2%.

D’autres grandes institutions bancaires ont aussi revu leur taux à la hausse récemment, mais dans une moindre mesure. Ainsi, chez Belfius, le compte passe à 2% ce 1er novembre (0,25% de base + 1,75% de fidélité).

Chez KBC, le taux d’intérêt des comptes Start2Save et Start2Save4 passent à 2,55 % dès le 1er décembre. Attention, ces comptes d’épargne sont limités à un montant maximum de 500 euros déposés par mois.

Notons encore que si l’épargnant peut se réjouir que les banques réagissent et haussent (enfin) leur taux d’intérêt, en déduisant l’inflation attendue dans l’année à venir, les taux réels des livrets restent quand même négatifs.