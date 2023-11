Qui sont les « happy few » qui peuvent obtenir un taux d’intérêt de 3 % pour leur épargne?

Une banque récompense les gros épargnants tandis que d’autres banques accordent des avantages aux petits épargnants. Tous ceux qui se trouvent entre les deux doivent se contenter de peu.

Depuis quelques jours, les épargnants qui déposent de l’argent sur le compte d’épargne Vision Max auprès de la Santander Consumer Bank peuvent bénéficier d’un taux d’intérêt de 3 %. Mais pour cela, ils doivent déposer un montant plutôt élevé, une somme comprise entre 125.000 et 200.000 euros.

Pour rappel, les montants jusqu’à 200.000 euros ne sont couverts par la garantie des dépôts que s’il s’agit d’un compte joint. Pour les autres comptes, cette garantie ne couvre que 100.000 euros par personne en cas de faillite de la banque.

La commission se décompose en 1,15 % de taux de base et 1,85 % de prime de fidélité, qui s’acquiert au bout d’un an. Pour les montants inférieurs ou supérieurs, Santander n’accorde que 2 % (0,05 % de taux de base et 1,85 % de prime de fidélité).

Il y aura bientôt d’autres comptes d’épargne, dans d’autres banques, qui promettent un taux d’intérêt de 3 % ou plus, mais seulement pour les petits épargnants. ING Belgique, par exemple, a annoncé qu’à partir du 1er décembre, elle portera le taux de base à 1,15 % et la prime de fidélité à 1,85 % pour le compte ING Epargne Tempo. Le dépôt mensuel sur ce compte sera limité à 500 euros.

Beobank va encore plus loin. Au 1er décembre de cette année, le taux de base des comptes Step Up passera à 1,25 % et la prime de fidélité à 1,85 %. Ces comptes permettent d’épargner mensuellement jusqu’à 750 euros. Notez que chez Beobank, il peut y avoir des frais annuels de 15 euros si le compte n’est pas suffisamment approvisionné. Les frais annuels sont réduits si le solde mensuel moyen du compte est supérieur ou égal à 500 euros ou si le solde du compte au 31 décembre est supérieur à 1.239,47 euros. C’est surtout la prime de fidélité qui l’emporte sur le taux de base pour tous les comptes à 3 % ou plus.

Pour les épargnants qui ne sont pas sûrs de pouvoir épargner longtemps, le taux de base est particulièrement important. Avec ce comparateur, les épargnants peuvent trouver le compte qui offre le taux de rendement le plus élevé pour chaque situation.