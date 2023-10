Le gouvernement fédéral augmente une fois de plus les accises sur les produits du tabac. Petite nouveauté cette année: l’introduction d’une taxe sur les vapoteuses et les cigarettes électroniques jetables.

50 millions d’euros, tel est le bénéfice promis grâce à cette mesure visant à décourager le tabagisme. « D’une pierre deux coups », mais à quel prix? Pour le consommateur, rien n’est moins sûr. « Tout va dépendre des actions commerciales des producteurs », indique le cabinet du ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Jusqu’à présent, en Belgique, le prix d’un paquet de clopes est passé de 7,50 euros en 2022 aux alentours de 8 euros minimum en 2023. Mais avec l’augmentation des accises sur le tabac, un paquet de cigarettes s’achètera sans aucun doute quelques (centimes?) euros plus chers.

Par ailleurs, les e-cigarettes feront aussi l’objet d’une taxe. Il s’agit, précise le SPF Finances, « d’accises prélevées sur tout liquide contenant ou non de la nicotine ainsi que toute substance destinée à être utilisée dans une cigarette électronique ou qui peut être utilisée pour recharger une cigarette électronique ».

À condition de ne pas imposer une taxe trop élevée, plaident certains organismes pour la santé, comme la Fondation belge contre le cancer. Il faut dire: ces cigarettes électroniques seraient utiles au sevrage tabagique. L’idée n’est donc pas de faire obstacle à la lutte contre le tabac en imposant des accises décourageantes pour de nombreux fumeurs.

Les produits home made aussi concernés?

Qu’en est-il des produits pour le DIY, visant à fabriquer soi-même son e-liquide? Pas d’exception à la règle, confirment les autorités: eux aussi seront visés par cette nouvelle taxe. « Cela s’applique également aux produits mélangés par l’utilisateur (type ‘mix your own’). Les liquides de base (PG, VG), les liquides booster et les arômes (concentrés ou non) entrent dans le champ d’application de la législation lorsqu’ils sont vendus dans le contexte de la vente de cigarettes électroniques. »