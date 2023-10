Un tiers des moyens trouvés par le gouvernement pour le budget 2024 sera tiré de revenus supplémentaires. Parmi ceux-ci, une taxe progressive sur les grandes banques qui devrait rapporter 150 millions d’euros.

Cette année, pour boucler l’exercice budgétaire, la Vivaldi va mettre les grosses banques belges à contribution via deux nouvelles mesures. L’objectif: récolter environ 150 millions d’euros grâce à la taxe bancaire.

Premièrement, le gouvernement compte supprimer totalement la déductibilité de la taxe bancaire de l’impôt des sociétés. Cette taxe est prélevée annuellement sur les dépôts collectés. Cela devrait rapporter environ 25 millions d’euros à l’État.

Deuxièmement, la taxe sera désormais progressive pour les banques. Pas de changement pour les établissements dont les dépôts sont inférieurs à 50 milliards d’euros. Le taux perçu par l’État, appelé taxe sur les « dettes envers la clientèle » (à savoir les dépôts des épargnants), restera de 0,1323%. Pour les grosses pointures du secteur en revanche, la taxe grimpera à 0,1758%. En Belgique, quatre grandes banques sont concernées: BNP Paribas Fortis, Belfius, ING et KBC.

Cela représenterait au total un peu plus de 120 millions d’euros de taxes supplémentaires, selon une première estimation faite par Éric Dor, le responsable de la recherche auprès de IESEG school of management. Environ 39,6 millions pour BNPP Fortis, 35,8 millions pour KBC, 22,5 millions pour Belfius et 22,4 millions pour ING Belgique.