Les Belges retrouvent un certain optimisme concernant leur situation financière. Les indépendants, en particulier, sont les plus sereins.

Après un petit passage à vide en 2022, les Belges se montrent aujourd’hui plus sereins concernant leur situation financière, selon le nouveau Baromètre de la Sérénité Financière de la compagnie d’assurance NN.

Ce sont les indépendants qui montrent le plus grand optimisme et le moins de frustration dans ce domaine. Ainsi, leur score de sérénité financière établi par NN passe de 58,1 sur 100 en septembre 2022 à 63,7 sur 100 en mars 2023. Ils obtiennent le meilleur score du baromètre.

« Le contexte économique actuel joue évidemment un rôle dans le rétablissement de la sérénité financière après la chute brutale de la confiance de la population en septembre 2022 », explique Bart Chiau, Senior Expert chez NN et professeur à la Faculté d’économie de l’Université de Gand.

« Le regain d’optimisme quant à l’avenir financier est remarquable. En effet, beaucoup sont soulagés maintenant que l’hiver est passé. On craignait le pire en raison de la situation économique, mais grâce aux mesures de soutien du gouvernement et aux perspectives plus favorables qu’il y a six mois, lorsque l’inflation et les prix élevés de l’énergie prédominaient, les gens envisagent à nouveau l’avenir de manière plus positive. »

3 salaires mensuels

Toutefois, NN remarque qu’au sein du groupe des indépendants, certaines personnes obtiennent des scores plus élevés que d’autres. Par exemple, il y a une différence entre les personnes qui se constituent un deuxième plan de pension (65,4) et celles qui ne le font pas (58,2). De même, celles qui disposent d’un plan financier actif (64,4), d’une assurance décès (64,5), d’une assurance revenu garanti (64,8) et qui travaillent dans le cadre d’une entreprise (63,9) jouissent d’une tranquillité d’esprit financière légèrement supérieure.

Il n’est pas surprenant de constater qu’une épargne plus importante permet généralement une plus grande tranquillité d’esprit financière. NN évoque l’équivalent de 3 salaires mensuels comme un seuil important à cet égard. En effet, lorsque les personnes disposent de 3 salaires mensuels d’épargne, le score de sérénité financière augmente de manière significative (51,1 à 67,5). Malheureusement, ce n’est pas le cas pour la moitié des Belges (48 %).

La santé a aussi un rôle important à jouer

Outre le montant de l’épargne, la santé joue également un rôle important. ​Ainsi, les personnes ayant moins de 3 mois d’épargne et étant en mauvaise santé ont le score de sérénité financière le plus bas (40,4) et celles ayant plus d’un an d’épargne et étant en bonne santé ont le score le plus élevé (73,9).

Par rapport à la population générale, le seuil est légèrement plus élevé chez les indépendants. ​ Ils ont besoin de 6 mois d’épargne sur leur compte bancaire pour avoir l’esprit tranquille. Le score de sérénité financière passe de 54,4 à 73,8 à partir de ce moment-là. Les indépendants disposant de plus d’un an d’épargne ont le score de sérénité le plus élevé (77).