Inondations: une appli de Google pourrait aider les assurances

Des outils tels que celui développé par Google pour prédire les inondations grâce à l’intelligence artificielle sont potentiellement intéressants pour les assureurs, estime Allan Matthys, responsable de la communication d’Axa Belgium.

TRENDS-TENDANCES. Déjà utilisée notamment en Inde, l’application de Google qui permet de prévoir les inondations est à présent également disponible en Belgique. Quelles sont les opportunités de ce genre d’outils pour des entreprises comme la vôtre?

© PG

ALLAN MATTHYS. Mesurer les risques est une dimension importante du métier d’assureur. L’application de Google pourrait nous aider dans plusieurs domaines. Il y a le côté prédictif de l’outil, bien sûr. Mais des possibilités existent aussi dans l’optimisation de la relation avec le client, comme pouvoir réagir très rapidement sur le terrain et donc porter rapidement assistance aux assurés, et ce en combinant l’outil de Google avec nos systèmes destinés à géolocaliser les clients et les courtiers dans les zones sinistrées. On peut également penser à des opportunités en termes de calcul de prime ou d’aide à l’amélioration de l’habitat. Cela étant, il faut rester prudent face à certaines limites d’utilisation.

Plus concrètement, quelles sont ces limites?

Elles sont de plusieurs types. Il faut d’abord s’assurer de la fiabilité des données. On ne sait pas non plus dans quelles conditions ces données seront mises à disposition. Et puis, il y a bien sûr le type de données disponibles. S’agit-il du niveau des eaux et des fleuves uniquement ou d’autres données également? Beaucoup de questions restent pour le moment ouvertes.

Est-ce à dire que vous utilisez déjà l’IA dans vos processus internes avec des solutions développées par Axa?

Actuellement, nous n’avons pas de projet de développement de tels outils liés à l’IA à proprement parler. Cela étant, nous disposons déjà d’un système qui nous permet d’identifier les clients et les courtiers dans les zones sinistrées par des inondations, ce qui accélère l’assistance sur place et donc aussi le traitement du dossier dans le cadre d’une indemnisation. A titre d’exemple, dans le cas des tempêtes, si des maisons ne sont plus habitables, Axa peut trouver plus rapidement un logement de remplacement.