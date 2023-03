Assurances : l’encaissement a augmenté en 2022, mais moins que l’inflation

Le secteur belge de l’assurance a enregistré un encaissement global de 30,5 milliards d’euros en 2022, soit une progression de 2% par rapport à l’année précédente, indique mardi l’organisation sectorielle Assuralia, qui publie son rapport annuel.

Dans le détail, l’encaissement des assurances-vie individuelles à taux garanti (branche 21) a progressé de 4,8%, à 6 milliards d’euros. En 2021, ce segment avait connu un recul (-4%).

Les assurances-vie de la branche 23 liés à des fonds d’investissement ont quant à elles subi les conséquences de la dégringolade des Bourses. L’encaissement y a été marqué par un recul de 10%, à 3,4 milliards d’euros. En 2021, cette branche avait pourtant enregistré une hausse (+18,4%).

L’encaissement des assurances de groupe connaît une croissance de 4%

Enfin, l’encaissement pour les branches non-vie affiche une progression similaire à la période précédente avec 5,5% (5,6% en 2021) et s’élève à 14,5 milliards d’euros. Mais en tenant compte de l’inflation élevée (9,6% en 2022), l’encaissement pour les assurances non-vie est en recul de 3,7%.

Le segment des assurances incendie n’a de nouveau pas été rentable en 2022

Après les inondations de 2021, le segment des assurances incendie n’a de nouveau pas été rentable en 2022, avec un ratio combiné estimé à 102%. Un ratio combiné supérieur à 100% signifie que le coût total des sinistres ne peut être financé avec l’ensemble des primes encaissées. Les tempêtes Eunice et Franklin de février 2022 ont causé 573 millions d’euros de dommages assurés

S’agissant des inondations historiques de 2021, plus de 90% des sinistres assurés ont été indemnisés. Les assureurs ont déboursé plus de deux milliards d’euros d’indemnisation, sur un coût total estimé des dommages de 2,4 milliards d’euros fin 2022, dans le cadre d’un protocole exceptionnel conclu avec les autorités. Ces deux milliards englobent le montant prêté par les assureurs aux régions, rappelle Assuralia.

Plus généralement, face au changement climatique, Assuralia souligne l’importance de partenariats public-privé en matière d’assurances.