Voyage test pour un nouveau train de nuit entre Berlin et Bruxelles

Le futur Bruxelles-Berlin vient ce lundi pour la première fois à la gare de Bruxelles-Midi, pour un voyage d’essai.

Ce lundi 22 mai, à 9h27, pile à l’heure, un train de nuit en provenance de Berlin est discrètement arrivé gare du Midi à Bruxelles, quai 9. Il s’agit d’un voyage test pour la compagnie belgo-néerlandaise European Sleeper, qui lancera ce jeudi 25 mai un train de nuit entre Bruxelles et Berlin, via Amsterdam. Avec des voitures-lits, des voitures couchettes, et des voitures places assises, il partira jeudi de Berlin pour arriver à Bruxelles le vendredi matin. Il repartira le même jour, à 19h22, vers Berlin.

« Hormis quelques détails, tout s’est bien passé », a déclaré Chris Engelsman, cofondateur de la société European Sleeper, qui était à bord du train. La traction était assurée par une locomotive de Lineas, le premier opérateur belge de trains de fret.

Après Vienne, Berlin

Ce sera le deuxième train de nuit à desservir la Belgique, après le Vienne-Bruxelles de la compagnie autrichienne ÖBB.

Après cette première ligne, qui devrait être prolongée vers Prague, European Sleeper espère aussi relier Bruxelles à Barcelone en 2025 ou 2026.

European Sleeper est une start up qui cherche à relancer les trains de nuit, une activité abandonnée par la SNCB depuis une vingtaine d’années. Cette première ligne utilisera des wagons loués en Allemagne. « Notre objectif est, plus tard, d’en acheter et de les rénover, puis d’en faire fabriquer », explique Chris Engelsman.

Matériel difficile à trouver

La rame qui est venue à Bruxelles-Midi était constituée de voitures-lits, de voitures couchettes et de voitures avec des places assises. Le matériel est plutôt ancien, car les voitures couchettes ou les voitures-lits sont assez rares sur le marché. « Les compagnies de chemin de fer avaient abandonné cette activité, le matériel récent est donc assez rare », continue Chris Engelsman. European Sleeper préférait commencer rapidement plutôt que d’attendre encore deux ou trois ans avec du matériel rénové.

Le train test est resté une bonne demi-heure à quai, ce lundi, avant de partir dans la zone de service à Denderleeuw, avant de repartir ce lundi soir à 19h22 de Bruxelles-Midi.