Voici la voiture électrique chinoise qui doit concurrencer la Maybach de Mercedes et la Porsche Panamera

Le constructeur automobile chinois Nio a présnté sa nouvelle berline de luxe. Cette électrique doit concurrencer des bolides comme la Porsche Panamera. Nio mise, entre autres, sur sa technologie d’échange de batteries.

Le constructeur de véhicules électriques chinois Nio, connu chez nous notamment pour ses scooters électriques, a présenté une nouvelle berline de luxe lors d’un événement annuel. Il s’agit d’une grande berline de la gamme des Maybach de Mercedes-Benz ou de la Porsche Panamera.



L’ET9 vient à un prix de 800.000 yuans, soit plus de 101.500 euros. Les premières livraisons sont attendues pour le début de l’année 2025. Des pré-commandes sont désormais possibles.

Technologie

Pour la batterie, l’autonomie n’est pas encore précisée. Mais la voiture sera en tout cas équipée de la charge rapide. Selon le constructeur, l’équivalent de 250 kilomètres d’autonomie sera rechargé en cinq minutes.

Autre technologie pour recharger son véhicule rapidement : l’échange de batteries. Un système maison. Une fois la batterie à plat, les conducteurs peuvent la remplacer dans une station (automatique) dédiée, et repartir immédiatement. La marque annonce d’ailleurs aussi vouloir ajouter 1.000 de ces stations en 2024.

L’ET9 montre que les véhicules électriques deviennent de plus en plus des objets technologiques. Leurs constructeurs sont d’ailleurs souvent, du moins en partie, considérées comme des entreprises de la tech. La nouvelle berline sera par exemple équipée d’une puce électronique maison.

William Li, fondateur de la marque, annonce aussi que le véhicule contiendra une « technologie de suspension » très douce, « qui a une génération d’avance sur celle de Panamera ».

Marché

Avec l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, la demande est en berne et le marché des véhicules électriques est dans le mou en ce moment. En plus, une guerre des prix, initiée par Tesla, pèse sur les constructeurs chinois (du moins en Chine). Ce nouveau modèle doit donc aussi relancer les affaires.

Il n’est pas encore clair si, ou quand, ce modèle sera disponible en Europe, où on craint qu’une vague de véhicules électriques viendra inonder le marché. Mais pour les constructeurs européens comme Porsche et Mercedes il pourrait déjà être une menace, rien que sur le marché chinois. Il est très important pour eux, au vu de sa taille, et l’ET9 pourrait grappiller des parts de marché. Volkswagen et d’autres marques européennes y perdent aujourd’hui déjà des parts, reprises par les constructeurs chinois.