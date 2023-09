La tech était la grande invitée du salon de l’auto de Munich : voici les nouvelles inventions qui transforment les véhicules en smartphones

Amazon, Samsung et Qualcomm : la Big Tech était présent au salon de l’automobile à Munich. Les marques traditionnelles veulent rattraper Tesla et avoir plus d’éléments technologiques dans leurs véhicules. Assistant vocal dopé à l’IA, système d’exploitation, smartphone « maison » et pare-brise qui devient écran : voici les nouvelles inventions qui se retrouveront bientôt dans les voitures.

Clap de fin pour le salon de l’auto et de la mobilité de Munich, l’IAA, un des plus importants du monde, ce dimanche. Une des grandes invitées était la technologie : des voitures ne sont plus simplement des voitures. Elles ont des écrans et regorgent de plus en plus de fonctions et d’outils technologiques.

Il est ainsi que peu surprenant que la Big Tech était également présente. Entre les stands de BMW, Mercedes, Renault, des différentes marques de la galaxie Stellantis et des nombreux constructeurs de véhicules électriques chinoise, il y avait également Amazon, Qualcomm et Samsung.

La tech dans les voitures, cela n’est pas neuf, bien entendu. Mais il y a aujourd’hui une forte différence entre les acteurs. Les marques traditionnelles peinent à rattraper Tesla (avec son écran géant qui est presque une tablette et son système d’assistants de conduite) et les marques chinoises. Cela peut leur coûter des parts de marché, notamment en Chine où le client est particulièrement friand en la matière. Ainsi, ce salon était pour eux l’occasion de montrer leurs avancées en la matière, en collaboration avec la Big Tech pour certains, selon un coup de sonde de CNBC.

La voiture devient un smartphone

Ainsi, Mercedes a présenté plus de détails sur son système d’exploitation interne, à savoir « l’ordinateur » des véhicules, appelé MB.OS. Il sera présent dans les nouveaux véhicules électriques de la marque. Les conducteurs pourront l’utiliser pour actionner les réglages de la voiture sur le nouvel écran géant ou via le nouvel assistant vocal.

Que l’intérieur de la voiture s’éloigne des boutons traditionnels et devient de plus en plus comme un smartphone ou une tablette, cela Polestar le montre aussi. Le constructeur de véhicules électriques suédois a créé une coentreprise avec le fabricant de téléphones chinois Xingji Meizu pour créer… un smartphone. Il devrait être lancé en décembre. La voiture (la Polestar 4 sera aussi lancée à la fin de l’année) comme le gsm fonctionneront avec le même système d’exploitation. On peut donc s’attendre à une grande interopérabilité entre les deux, et à de nombreuses possibilités pour l’écran de la voiture.

Qualcomm, qui fabrique des puces pour smartphone principalement, s’attaque aussi aux systèmes d’exploitation des voitures. Ainsi, l’intelligence artificielle devrait également faire son entrée dans l’habitacle. La marque a par exemple présenté un assistant personnel guidé par la voix : on peut lui demander de rechercher une recette et d’en faire une liste de courses, par exemple. Ce qui peut être pratique quand on est pressé, et plus sûr que de regarder son smartphone au volant, car on garde les yeux sur la route.

Sécurité

BMW tente également de rendre la conduite plus confortable et plus sûre. Dans son futur véhicule électrique, la Neue Klasse, les informations importantes comme la vitesse, les directions, la musique en cours, seront affichées sur le pare-brise même, au-dessus du tableau de bord. Le conducteur perd alors moins de temps à chercher les informations sur l’écran, avec la molette (qui disparaît d’ailleurs), et reste concentré sur la route. Cette nouvelle voiture sera aussi dotée d’assistants de conduite les plus poussés : BMW veut s’attaquer à Tesla et à son « full self drive », et peut compter sur les puces de Qualcomm et le cloud d’Amazon.

Car tel peut être le risque, si l’écran contient trop d’informations : le conducteur est déconcentré lorsqu’il cherche et opère les réglages, et quelques secondes d’inattention peuvent vite devenir fatales. Là où pour les boutons traditionnels, cela devient un automatisme et les conducteurs les trouvent sans devoir détourner le regard de la route. C’est un élément que les marques doivent tenir en compte lorsqu’elles ajoutent de tels éléments technologiques dans les véhicules.