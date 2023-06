La start-up wallonne CBX Medical a obtenu la plus importante subvention jamais accordée pour la recherche sur le cannabis médical en Belgique. Ce financement du gouvernement wallon lui permettra d’asseoir sa notoriété et de développer un médicament à base de cannabinoïdes, les substances actives de la petite plante verte.

Flora Mer, Lionel Quataert et Jonathan Blondiaun, les cofondateurs de la jeune pousse wallonne CBX Medical ont fait de la recherche médicale sur le chanvre (Cannabis Sativa L. en latin) leur cheval de bataille. Ils sont en effet convaincus que des produits à base des molécules de cette plante – les cannabinoïdes – offrent des alternatives naturelles et complémentaires à la médecine traditionnelle.

La jeune société fondée en 2019 vient d’annoncer qu’elle allait bénéficier pendant 4 ans de la plus grande subvention belge jamais accordée dans le secteur. Le SPW (Service Public Wallonie) lui octroie en effet 573 500 euros pour la poursuite de la recherche et du développement sur les cannabinoïdes. CBX Medical complétera ce montant pour atteindre une somme totale de 800.000 euros. « Pour obtenir ce financement CBX Médical nous a séduits par son travail d’innovation et sa réelle plus-value par rapport à ce qui existe déjà. Un autre critère important est la possibilité, sur le long terme, d’une valorisation économique de la recherche», déclare Isabelle Georis Spécialiste en Recherche et Innovation au SPW.

“Nous pensons profondément que le cannabis doit revenir dans les mains des professionnels de la santé. Chaque jour, nous approfondissons la médecine du cannabis avec une approche scientifique dans le seul intérêt des patients. Ce financement va nous permettre d’assoir notre crédibilité et de continuer nos recherches approfondies dans le secteur. Nous désirons convaincre le secteur médical de son potentiel énorme. C’est un travail de longue haleine », explique Lionel Quataert, cofondateur de CBX Medical.

CBD et THC Le cannabidiol de son petit nom le CBD est extrait de la sous-variété de chanvre, le Cannabis Sativa. À la différence, le cannabis récréatif provient de la sous-variété de Cannabis Sativa Indica, chanvre riche en THC (Tetrahydrocannabidiol). Contrairement au THC, le CBD n’est pas un narcotique et n’a aucun effet psychotrope. Son taux de THC est inférieur à 0,2%.

Recherche sur la biodisponibilité des cannabinoïdes

La société carolo utilisera cette argent pour mener des recherches, en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB), et plus spécifiquement sur la biodisponibilité des cannabinoïdes. Ce terme pharmaceutique indique la quantité de substance active administrée qui atteint finalement la circulation générale et devient disponible pour l’action. Plus la biodisponibilité est élevée, plus le produit est efficace, sans modification du dosage. La société souhaite explorer des cannabinoïdes tels que le CBC et le CBL, en plus du CBD plus connu. « Notre objectif est de développer un ou plusieurs médicaments avec une formulation qui permet la meilleure assimilation possible des molécules de cannabinoïdes par l’organisme », explique Rémi Rosière, cofondateur de la biotech InhaTarget Therapeutics, une spin off de l’ULB, et conseiller scientifique pour CBX Medical.

La société possède ses propres champs de cannabis pour sa recherche, celui de Lasne s’étend sur un hectare.

« Dans 4 ans, on pense déjà pouvoir proposer quelque chose, mais cela prendra beaucoup plus de temps pour faire breveter un vrai médicament, on parle souvent d’une dizaine d’années. On aura aussi à l’avenir besoin de plus de financements, mais l’important est qu’on soit déjà sur les rails », confie Lionel Quataert à Trends Tendances.

Le but affiché par la start-up est de proposer des médicaments qui pourraient bénéficier d’un remboursement de la mutuelle. En Belgique, seuls 2 médicaments à base de cannabis, soumis à prescription médicale, sont disponibles en pharmacie. Le Sativex est utilisé pour traiter les spasmes modérés à sévères, dus à une sclérose en plaques tandis que l’Epidyolex vise à traiter certaines épilepsies sévères chez l’enfant.

Flora Mer, Lionel Quataert et Jonathan Blondiau, cofondateurs de CBX Medical.

Des vertus sous-estimées

Les vertus du cannabis, dont l’origine remonte il y a plus de 12.000 ans en Chine, et de sa centaine de substances actives sont aujourd’hui encore largement sous-estimées. « La plante a un énorme potentiel pour traiter de nombreux maux. Elle n’a pas encore dévoilé toutes ses vertus thérapeutiques », lance Frédéric Louis, médecin de la douleur à la Clinique CHC Heusy (Verviers).

Les cannabinoïdes auraient ainsi des effets anti-inflammatoires, antiémétiques (contre les nausées et vomissements), analgésiques ou encore antibactériens. La substance permet aussi la relaxation, agit sur les troubles du sommeil, peut apaiser les maladies auto-immunes ou encore calmer la douleur des patients en chimiothérapie. « Le cannabis a encore une mauvaise image dans la population. Il est encore stigmatisé car on pense d’abord au cannabis récréatif fort en THC qui peut rendre dépendant et avoir des effets secondaires délétères sur le cerveau des jeunes. Ici, nous voulons faire sortir de l’ombre le cannabis thérapeutique dont les molécules comme le CBD ont un effet bénéfique dans le cas de maladies neurodégénératives par exemple. C’est un véritable travail de fond », expose Frédéric Louis.

Pour ce spécialiste de la douleur, un médicament à base de cannabis pourrait éviter des situations comme celles vécues aux États-Unis où 60.000 personnes meurent chaque année à cause d’un mésusage de médicaments opioïdes, ces antidouleurs à base d’opium prescrits sur ordonnance. Le constat en Belgique est aussi alarmant. La consommation d’opioïdes a en effet doublé dans notre pays en quinze ans. Selon les chiffres de l’Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en ­Wallonie et à Bruxelles, Eurotox. Entre 2005 et 2019, le nombre de Belges s’étant vu prescrire des opioïdes a quasi doublé, pour atteindre 1,1 million. Le Dr Louis plaide pour une meilleure connaissance des alternatives naturelles à ces antidouleurs dans la profession médicale.

Une législation « floue et hypocrite »

Il n’en est que la législation devra aussi suivre et qu’il faudra convaincre la classe politique d’un changement de mentalité. Pour le moment, les textes de Loi restent très flous et diffèrent d’un pays à l’autre en Europe. « En France, on peut ingérer l’huile de CBD alors qu’en Belgique, c’est interdit alors qu’on sait pertinemment bien que tout le monde le fait quand on la prescrit, c’est très hypocrite », dénonce Frédéric Louis.

En mars 2019, la chambre des représentants a approuvé un projet de loi permettant la création d’un Bureau du cannabis, rattaché à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). Il définit les modalités permettant la production du cannabis et la recherche à des fins médicales. Il n’a pas (encore) vu le jour sous cette législature.

Une référence de qualité sur le marché belge

Paul Ransart, pharmacien et CEO d’Evoluphar, dit, de son côté voir un intérêt grandissant pour ces produits de la part de sa clientèle. Depuis sa création en 2019, CBX Médical est devenue une référence de qualité sur le marché belge des produits à base de CBD. L’année dernière, la société a vendu pour un quart de million d’euros de produits à base de cannabis exclusivement via des pharmaciens et son propre site web. Sa gamme comprend une petite dizaine de références comme une huile hydratante et une huile de CBD, une crème contre le psoriasis, des gels pour soulager les articulations, ou encore des patches favorisant le sommeil. La société propose également des formations gratuites sur les cannabinoïdes à plus de 1.500 pharmaciens et médecins belges.

En novembre 2022, CBX Médical a bouclé un tour de table d’un million d’euros auprès de Sambrinvest, Invest.BW ainsi que de plusieurs investisseurs privés. Le financement de la Région wallonne lui permettra de créer 3 emplois à temps plein (elle emploie pour le moment une dizaine de personnes). Le marché du cannabis en Belgique représente 10 millions d’euros, la pharmacie détient 3% de ce marché. CBX Medical détient 20% de parts de marché en Belgique et espère atteindre les 40% d’ici 2-3 ans en Belgique, mais aussi à l’échelle européenne.