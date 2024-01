4,8 millions d’euros de plus pour Syndicate One

A la recherche des prochaines licornes belges, le fonds Syndicate One soutenu par une foule d’entrepreneurs tech belges à succès lève près de 5 millions pour continuer à investir dans les start-up les plus prometteuses.

L’initiative Syndicate One, fonds d’investissement mis en place par une « mafia » d’entrepreneurs tech aura désormais plus d’argent pour soutenir les jeunes pousses du numérique ambitieuses. En effet, Syndicate One vient de boucler un nouveau tour de table et a réussi à lever 4,8 millions d’euros.

L’originalité de la levée de fonds ne vient pas tant du montant levé (assez « peu » au regard de certains autres fonds déjà actifs en Belgique), que de la source hyper diversifiée de ces fonds. En effet, plus de 70 investisseurs externes ont répondu à l’appel : des entrepreneurs, des familles et des investisseurs institutionnels. Mais tous sont fédérés autour de la Sofina ancre le tour avec 10% du montant. Parmi les autres investisseurs, on retrouve SFPIM, Wallonie Entreprendre, et Finance Brussels. Mais aussi des familles belges comme Balcaen, Vlerick, Berghmans, De Clerck, Hannecart, Vindevogel, Leysen, Van Thillo et Rolin.

De nombreux particuliers

Enfin, au sein des nombreux particuliers qui ont également mis la main au portefeuille, on retrouvera des tas d’entrepreneurs tech encore actifs comme Jeroen de Wit (Teamleader), Stephane Kurgan (Index Ventures, ex-King), Stijn Christiaens (Collibra), Pieterjan Bouten (Showpad), Martijn Theeuwissen (Datacamp), Sébastien Deletaille (Rosa), Olivier Verdin (AppTweak), Quentin Nickmans (Hexa), Matthias Geeroms (OTA Insights), Cedric De Vleeschauwer (Alan), Michel Akkermans (ex Clear2Pay), Guillaume van Rijckevorsel (Soil Capital, former Darts-ip), Alexandre Cardon (Dogchef, ex-Qustomer), Sam Heymans (Lizy), Bart Becks (Euractiv), Tim Dierckxsens (Venly).

Bien au-delà du montant, cette levée de fonds de Syndicate One marque surtout les esprits grâce à la diversité des profils impliqués. On y retrouve l’essentiel du gratin de la tech et de l’investissement en Belgique, tant du côté francophone que néerlandophone. Et c’est plutôt rare puisque, jusqu’ici, les écosystèmes du Nord et du Sud du Pays se sont essentiellement développés séparément.

Car c’est bien là que Syndicate One compte faire la différence. Laurens De Poorter, le fondateur de l‘initiative concède, en effet, que la plus grande valeur ajoutée du fonds ne réside pas dans l’argent mis à disposition des entrepreneurs investis, mais de « l’accès aux meilleurs entrepreneurs tech belges qui ont déjà de nombreuses réalisations à leur compteur et qui ont solutionné d’innombrables problèmes entrepreneuriaux durant leur parcours, avance-t-il. Nous donnons accès à ces personnes qui sont motivées pour aider à faire émerger de nouvelles pépites belges. »