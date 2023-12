Hexa à la rescousse des start-up qui veulent grandir

Le start-up studio Hexa (ex eFounders) dévoile une nouvelle initiative : Hexa Scale qui prévoit d’investir dans des start-up dont la croissance est trop modeste et prendre un rôle de « cofondateur » afin de les aider à viser l’hypercroissance.

Quand l’exception devient la règle. En 2019, quand eFounders (devenu Hexa) a investi dans la scale-up française YouSign, l’opération faisait figure d’exception. En effet, le start-up studio avait toujours eu vocation à partir d’idées en son sein et de lancer des start-up spécialisées dans le SAAS pour les PME. Alors, investir dans un projet lancé par d’autres entrepreneurs sortait du cadre habituel pour Quentin Nickmans et Thibaud Elzière, les créateurs d’Hexa. « Initialement sur une trajectoire de croissance modeste, Yousign a su, grâce au soutien d’Hexa, se hisser au rang de leader européen du secteur des eSignatures en seulement 18 mois, décrochant un financement de Série A de 30 millions d’euros en 2021 », se souviennent-ils.

Ce succès (et certainement de nombreuses sollicitations d’investissements) a donné envie au duo de serial entrepreneurs de lancer une initiative basée sur cette expérience. Après la diversification du start-up studio dans de nouveaux domaines (fintech, Web 3,…), Hexa lance Hexa Scale dans le but de « relancer les entreprises sur le chemin de la croissance exponentielle », avancent les responsables du studio.

Redéfinir la trajectoire de l’entreprise

Concrètement, Hexa Scale qui sera piloté par Augustin Celier, serial entrepreneur de la tech, propose aux entreprises un soutien financier et un accompagnement stratégique et opérationnel. L’initiative vise à intervenir « de manière opérationnelle très proche dans les entreprises ciblées, en suivant une approche similaire à celle pratiquée dans son startup studio. L’équipe d’Hexa aidera à redéfinir la trajectoire de l’entreprise, en réinventant le marketing, le produit, le financement et les opérations, tout en mettant en œuvre la nouvelle stratégie en collaboration étroite avec les fondateurs ». C’est pourquoi Hexa Scale s’identifie comme un « late cofondateur ».

L’initiative arrive à un moment intéressant sur le créneau des start-up en pleine morosité vu le contexte. On le sait, les jeunes pousses peinent régulièrement à trouver de l’argent frais en ce moment. Pas mal d’entre elles se retrouvent actuellement dans une impasse financière. Une situation qui est arrivée à Augustin Celier : une impasse qui « a mené à une vente dans l’urgence. Comme beaucoup d’autres, nos options de soutien étaient restreintes : la voie du capital-risque exige une hypercroissance constante, tandis que l’autofinancement ou le recours au private equity implique une croissance lente et régulière. Hexa Scale, en agissant en tant que cofondateur pour les entreprises en phase avancée, propose une troisième voie. »