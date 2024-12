YAKAJOBS est une nouvelle plateforme innovante dédiée aux retraités, conçue pour les accompagner dans une nouvelle phase de leur vie active. Elle connecte les retraités souhaitant prolonger leur activité professionnelle avec des entreprises en quête de talents expérimentés.

À la croisée des besoins des entreprises et des aspirations de certains retraités, YAKAJOBS, est la première plateforme belge dédiée aux retraités.

Contrairement à de nombreux pays, la Belgique offre une législation favorable qui permet aux retraités de travailler tout en percevant leur pension, sans plafond de revenus. Cette flexibilité encourage les seniors à rester actifs, que ce soit par passion, besoin financier ou désir de continuer à contribuer à la société. « Travailler après la retraite n’est plus une contrainte mais une véritable opportunité. Chez YAKAJOBS, nous croyons fermement que les retraités représentent une richesse sous-exploitée, et nous voulons leur offrir un espace où leur savoir-faire est pleinement reconnu », explique Boubaker Almi, son fondateur.

« Effet carotte »

Selon Eurostat, la proportion de Belges âgés de 65 à 69 ans occupant un emploi est passée de 4,2 % en 2020 à 6 % en 2022, un phénomène accentué par des réformes favorables. Ce changement, surnommé “l’effet carotte”, reflète une volonté des retraités de prolonger leur activité professionnelle, encouragés par une population vieillissante et les défis financiers des systèmes de pension. Malgré cette dynamique positive, le marché de l’emploi des seniors reste marqué par certains défis. Une étude d’Acerta montre une baisse de 35 % du nombre de travailleurs de 50 ans et plus sur les cinq dernières années, en partie à cause de dispositifs de fin de carrière comme le crédit-temps.

Dans ce contexte, YAKAJOBS entend mettre en relation des retraités avec des entreprises en quête de talents expérimentés. Les opportunités proposées varient, allant du travail ponctuel en tant que consultant à des emplois à temps partiel, parfaitement adaptés au rythme de vie des seniors. Les catégories sont variées: information, engineering, finances, communication, soins de santé, transport, horeca,…

Une nouvelle vision de la retraite

L’initiative veut aussi répondre aux besoins des entreprises, souvent confrontées à une pénurie de talents. « Avec la possibilité de travailler à leur rythme, les retraités trouvent chez nous une chance unique de rester actifs et épanouis. De leur côté, les employeurs profitent de talents expérimentés, capables de répondre à des besoins précis », commente Boubaker Almi.

YAKAJOBS ne se limite pas à une plateforme d’offres d’emploi. Dès 2025, les membres auront accès à des avantages tels que des bons cadeaux, des conseils pratiques pour bien vivre sa retraite, ou des astuces pour rester actif.