Quelles sont les options cafétéria les plus populaires?

Une enquête d’Acerta révèle que les solutions qui rapportent de l’argent gagnent en attractivité.

Deux tendances se distinguent dans l’enquête sur les plans cafétéria menée par Acerta: la hausse du coût de la vie et le télétravail. Les solutions qui rapportent de l’argent, comme l’épargne-pension ou les warrants (options sur des actions de l’entreprise) gagnent en popularité par rapport à l’année passée. Les outils du télétravail (PC, téléphone, etc.) deviennent plus populaires. La part de la voiture diminue de plus de la moitié, tandis que celle du vélo augmente pour la dépasser.