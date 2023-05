Pénurie de talents : 80% des employeurs belges peinent à pourvoir leurs postes vacants

La pénurie de main-d’œuvre reste à des niveaux très élevés en Belgique, selon le nouveau baromètre de ManpowerGroup publié mardi. Ainsi, 80% des employeurs belges éprouvent des difficultés à remplir leurs postes vacants, ressort-il de l’enquête réalisée en janvier dernier par le consultant RH auprès de 510 entreprises.

En 2021, en pleine crise du coronavirus, les pénuries de talents atteignaient des niveaux historiques, s’établissant à 83%, un pourcentage jamais observé en Belgique en 15 ans. Deux ans plus tard, malgré le ralentissement du rythme des embauches, la situation est presque toujours aussi critique, puisque 80% des employeurs peinent à pourvoir leurs postes vacants tandis que près d’un sur cinq (17%) affirme même éprouver de grosses difficultés à trouver les bons profils. Ils n’étaient que 23% il y a dix ans, en 2013 et même 13% en 2014.

La Wallonie très affectée

La Wallonie est particulièrement affectée avec 84% des employeurs qui s’échinent à trouver la perle rare, tandis que les pénuries frappent 80% des employeurs à Bruxelles et 76% en Flandre.

Les profils IT & Data (20%), Engineering & Technique (18%) et Sales & Marketing (18%) se retrouvent en tête des fonctions les plus difficiles à pourvoir. « Les entreprises sont confrontées à un double défi: d’une part, trouver les compétences adaptées à l’accélération des innovations technologiques et de la transformation digitale, et d’autre part, répondre aux nouvelles attentes des candidats et des travailleurs qui agissent, face au travail, comme des consommateurs », observe Sébastien Delfosse, Managing Director de ManpowerGroup BeLux. « Si auparavant, les gens organisaient leur vie autour du travail, aujourd’hui, ils veulent organiser leur travail autour de leur vie », souligne-t-il.

Face à cette crise des talents, plusieurs entreprises ont pris des mesures. Ainsi, 58% investissent dans la formation de leur personnel existant (upskilling & reskilling), 37% engagent du personnel fixe pour remplir de nouvelles fonctions, 25% ont davantage recours à du personnel externe (consultance ou intérim) et 22% déclarent investir davantage dans la technologie pour améliorer leurs processus.

Moins d’exigences sur les qualifications

Plus de la moitié des employeurs sondés (55%) se disent par ailleurs enclins à offrir plus de flexibilité sur les horaires et les lieux de travail. 22% augmentent les salaires. 20% disent même réduire leurs exigences en termes de qualifications et de diplômes lors du recrutement. A l’heure de l’IA, 19% prévoient d’automatiser des tâches et des processus. À noter encore que le recrutement au-delà des frontières est une option retenue par près de six employeurs sur dix (58%).

Ralentissement des embauches

Selon le dernier baromètre des perspectives d’emploi de ManpowerGroup, les employeurs belges prévoient de ralentir le rythme des embauches au cours du 2e trimestre 2023. La prévision nette d’emploi – c’est-à-dire le différentiel entre le pourcentage d’employeurs prévoyant d’embaucher et celui de ceux prévoyant de licencier -, calculée par le groupe RH, atteint +18%, soit une baisse de cinq points par rapport au premier trimestre où un ralentissement des embauches était déjà pronostiqué. Il s’agit également d’une diminution de 16 points par rapport au deuxième trimestre de 2022.

La pénurie mondiale de talents atteint son plus haut niveau depuis 17 ans Près de 4 employeurs sur 5 dans le monde déclarent rencontrer des difficultés à pourvoir leurs postes vacants, les impacts les plus importants se font sentir à Taïwan, où 90% des employeurs ont des difficultés à recruter. Même topo en Allemagne (86%). La France, l’Inde, l’Espagne et le Royaume-Uni sont dans la même situation que la Belgique (80%). Aux Pays-Bas, la difficulté est un tout petit peu moindre (73%). En Colombie, 64% des employeurs disent avoir des difficultés pour trouver les bons profils. La moyenne mondiale est de 77%.