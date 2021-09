Selon une étude menée par Partena Professional cet été, le salaire a peu d'impact à moyen ou plus long terme sur la rétention et le bien-être des employés.

Une étude réalisée par Partena Professional le montre : le salaire n'est pas le principal moteur de motivation pour 25% des belges. De plus, près d'un belge sur deux (48%) considère le contenu de leur travail comme une source principale de motivation quotidienne.

"Cela démontre bien que l'un ne va pas sans l'autre. Il est important de travailler sur tous les éléments afin de pouvoir motiver et garder les talents. Le salaire peut bien sûr avoir un impact à court terme sur la motivation au travail ou la satisfaction mais aura peu d'impact à moyen ou plus long terme sur la rétention et le bien-être des employés" explique David Gerin, Business Development Manager chez Partena Professional.

Le salaire motive mais le contenu du travail aussi

Les résultats de l'étude de Partena Professional sont interpellants : pour 75% des belges, le montant de leur salaire demeure une motivation principale au travail. Cependant, près d'un belge sur deux (48%) estime que le contenu de leur travail quotidien est une source essentielle de motivation.

David Gerin, Business Development Manager chez Partena Professional, ajoute : "Bien que le télétravail se soit définitivement installé dans la vie quotidienne de nombreux travailleurs depuis l'arrivée de la pandémie de coronavirus, seulement un belge sur trois (36%) considère ce dernier comme une source principale de motivation au travail. En revanche, un belge sur deux identifie la flexibilité au travail, dans son ensemble, comme essentielle pour un bon développement de la motivation. Même si le salaire continue d'avoir un impact majeur, évoluer dans une entreprise reste très important pour la motivation des travailleurs en Belgique."

Jeunes et moins jeunes, pas les mêmes sources de motivation

Forcément, au cours d'une carrière, les désirs, ambitions et priorités évoluent. Ainsi les sources de motivations au travail ne sont pas les mêmes pour les plus jeunes et les plus anciens salariés. Alors que la présence d'une voiture de société au sein d'un package salarial continue de fortement motiver les jeunes travailleurs, c'est plutôt dans la présence d'assurances que les plus anciens puisent leur source de motivation. On peut également faire le même constat pour les classes sociales plus élevées.

L'étude de Partena Professional révèle aussi une différence de sources de motivation entre les hommes et les femmes. Alors que pour 55% des travailleurs, la présence de chèques-repas au sein du package salarial reste un avantage important, on remarque que ce dernier est surtout apprécié par les femmes. Les hommes eux, tout comme les jeunes, restent principalement intéressés par la présence d'une voiture de société au sein de leur rémunération.

