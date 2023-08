87 % des salariés souffrent de peurs liées au travail (étude)

Selon une enquête du site Live Career, près de 9 personnes interrogées sur 10 (87 %) admettent que des craintes et des phobies affectent leur vie professionnelle.

Le spécialiste du recrutement Live Career a mené une enquête sur les craintes et les phobies des travailleurs et comment ces dernières affectent leur travail au quotidien. Pas moins de 9 personnes interrogées sur 10 (87 %) admettent que des craintes perturbent leur vie professionnelle.

81 % admettent que leurs peurs et leurs phobies ont eu des répercussions négatives sur leur travail. 25 % n’ont jamais cherché d’aide pour surmonter leurs angoisses. 74 % ont été victimes de discrimination en raison de leur peur ou de leur phobie. 80 % pensent qu’il faut avoir honte de ses peurs et phobies, selon les grandes conclusions de cette étude.

Les employés des entreprises de plus de 501 personnes se montrent les plus intrépides. 32 % d’entre eux n’éprouvent aucune peur, contre seulement 15 % des travailleurs des toutes petites entreprises (1-10 employés) et 10 % de ceux qui travaillent dans de grandes entreprises (201-500 employés).

Les jeunes moins touchés par les phobies

Les salariés âgés de 25 ans ou moins sont les moins touchés par leurs peurs et leurs phobies. 18 % d’entre eux déclarent que leur vie professionnelle n’est pas affectée. À titre de comparaison, seuls 12 % des salariés âgés de plus de 41 ans ont déclaré la même chose.

Les personnes ayant une plus grande expérience professionnelle se montrent également plus résilientes. 32 % des salariés ayant 6 ans ou plus d’expérience déclarent ne pas avoir de phobies. En comparaison, seuls 18 % des employés ayant entre 3 et 5 ans d’expérience et 19 % de ceux ayant entre 1 et 2 ans d’expérience déclarent la même chose.

Dans le cadre de cette enquête, Live Career a aussi demandé aux personnes interrogées de faire part de leurs préoccupations professionnelles spécifiques. Les préoccupations les plus fréquentes sont les suivantes :

Prendre des décisions

Assumer des responsabilités

Parler en public

Être viré

Faire une erreur

Ne pas être aimé de ses collègues ou supérieurs

Ne pas être capable d’assumer la charge de travail

80 % des personnes interrogées ont déjà discuté de leurs problèmes avec quelqu’un au travail. Les travailleurs du secteur des logiciels et des technologies de l’information sont toutefois les plus réticents à partager leurs craintes. 26 % d’entre eux n’en ont jamais parlé au travail. À titre de comparaison, seuls 12 % des employés du secteur de l’éducation ont déclaré la même chose. Les personnes interrogées qui se taisent sur leurs peurs et leurs phobies disent l’avoir fait pour éviter notamment un sentiment de honte, par manque de confiance, par peur que leurs phobies soient interprétées comme un manque de motivation au travail, ou encore par crainte d’être licencié(e) ou de rater une augmentation.

57% se sentent toutefois à l’aise ou très à l’aise pour parler de leurs peurs et de leurs phobies avec un supérieur.

L’impact négatif des peurs sur le travail

8 personnes sur 10 (81 %) admettent que leurs peurs et leurs phobies ont eu un impact négatif sur leur travail. Les personnes interrogées ont mis en évidence plusieurs effets néfastes des peurs et des phobies :

Absences fréquentes au travail – 37 %

Promotions manquées – 35 %

Obligation de quitter son emploi – 35 %

Incapacité à mener à bien des projets – 34 %

Repli sur soi dans les discussions de groupe – 34 %

Incapacité à postuler à certains emplois – 32%

Absence d’augmentations de salaire – 32%

Impact négatif sur les performances – 31 %

Faible satisfaction au travail – 31%

8 répondants sur 10 (81 %) refuseraient même le poste de leurs rêves s’ils devaient affronter leur plus grande peur ou phobie.

Toutefois, 19 % de répondants déclarent que leurs peurs et leurs phobies n’influencent pas leur carrière, leur développement professionnel ou leurs performances.

Créer une culture de compréhension et de soutien

Plus de 7 personnes interrogées sur 10 (75 %) ont entrepris un traitement afin de lutter contre leurs problèmes. Selon 86 % des personnes interrogées, le soutien et les ressources disponibles dans leur entreprise sont suffisants pour aider les individus à surmonter leurs peurs.

Live Career avance que les résultats de cette enquête suggèrent une prise de conscience croissante de l’importance de la santé psychologique en milieu professionnel.

Toutefois, il existe encore un fossé important entre la reconnaissance et la mise en œuvre de politiques et de ressources de soutien, regrette le spécialiste du recrutement. « De nombreux employés estiment que leur employeur pourrait faire davantage pour aider et soutenir les personnes souffrant de peurs et de phobies. Par ailleurs, la peur de la stigmatisation ou de la discrimination reste un obstacle important pour les employés qui cherchent de l’aide, ce qui souligne la nécessité d’une culture d’ouverture et d’acceptation sur le lieu de travail », laisse-t-il entendre.

La solution, suggère Live Career, est d’encourager les discussions ouvertes en milieu professionnel. Initier un cheminement vers une plus grande acceptation, promouvoir la sensibilisation sur le bien-être psychologique, ou créer une culture de compréhension et de soutien sont aussi d’autres pistes à envisager.