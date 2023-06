Paiement électronique: le plafond supporté par le commerçant passera à 0,02 euro par transaction

Le Syndicat neutre pour indépendants se félicite lundi de la proposition du ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne, de ramener le plafond supporté par les commerçants lors d’un paiement électronique à 0,02 euro par transaction, contre 0,056 euro actuellement.

« L’augmentation des transactions électroniques effectuées par le consommateur est importante. Elle a permis d’augmenter les profits et les marges des banques. On ne peut plus se retrancher derrière le fait qu’il y a moins de transactions électroniques en Belgique qu’ailleurs. Ce temps est révolu. Aux Pays-Bas, le plafond est fixé à 0,02 euro« , a plaidé dimanche M. Dermagne.

« C’était une revendication du SNI depuis plus d’un an, depuis l’annonce de l’obligation de disposer d’un moyen de paiement électronique chez tous les indépendants. Nous nous réjouissons donc que le ministre nous ait enfin entendus. C’est une avancée dans la bonne direction », réagit le Syndicat.

L’annonce d’une prochaine mise sur pied d’un comparateur des différentes solutions de paiements électroniques afin de mieux informer les commerçants sur les offres du marché est également saluée par le SNI.

L’organisation regrette cependant que les fédérations d’indépendants n’aient pas été consultées, contrairement à la fédération bancaire Febelfin ou à Test Achats.