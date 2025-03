Musk a perdu 52 milliards: son alliance avec Trump en cause ?

Elon Musk a vu sa fortune nette fondre de 52 milliards de dollars depuis le début de l’année. Pourtant, il reste de loin la personne la plus riche au monde, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

La furtune d’Elon Musk a fondu de 52 milliards depuis début janvier. Les actions de Tesla, son entreprise automobile, ont chuté de 8 % avant la clôture du marché ce mardi. Elles ont poursuivi leur baisse de plus de 20 % au cours du dernier mois. Pour la première fois depuis novembre 2024, la capitalisation boursière de Tesla est passée sous la barre des 1 000 milliards de dollars, rapporte CNN.

Un ralentissement des ventes

Tesla connaît une chute historique de ses ventes. Le mois dernier, elles ont reculé de 45 % en Europe, malgré l’engouement pour les véhicules électriques, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles. Il est cependant difficile de déterminer si cette baisse est directement liée à la personnalité clivante de Musk et à ses prises de position politiques aux côtés de Trump. D’autres facteurs, comme l’intensification de la concurrence, notamment en Chine, et le ralentissement de la demande aux États-Unis, jouent un rôle majeur dans les difficultés de Tesla cette année, selon le média américain.

L’effondrement de l’action Tesla marque un tournant dans la perception des investisseurs, en contraste avec novembre 2024, lorsqu’ils étaient optimistes après la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine. À cette période, Musk avait atteint une fortune record de 347,8 milliards de dollars, selon Bloomberg, porté par une forte progression en bourse.

Les investisseurs espéraient que son influence auprès de l’administration Trump favoriserait une vague de dérégulation bénéfique à Tesla. En l’espace de quelques semaines, Musk, principal actionnaire individuel de l’entreprise, avait vu sa richesse augmenter de 83 milliards de dollars. Elon Musk a cependant vu sa fortune nette fondre de 52 milliards de dollars depuis le début de l’année, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Tesla peut-elle rebondir ?

Steve Man, directeur mondial de la recherche automobile et industrielle chez Bloomberg Intelligence, avance sur le site de CNN que Tesla peut continuer à prospérer malgré les controverses actuelles. « Les choix politiques de Musk alimentent les polémiques et divisent l’opinion, mais l’entreprise continue de repousser les limites de la technologie et cherche à fidéliser une clientèle passionnée », affirme-t-il.

L’association de Musk avec Trump a mis ses entreprises sous le feu des projecteurs. À la tête de Tesla et de SpaceX, il possède également X et dirige plusieurs autres sociétés, dont Neuralink, xAI et The Boring Company. Elu responsable du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) par Donald Trump, il a entrepris des réformes controversées qui ont entraîné des milliers de licenciements dans l’administration fédérale.