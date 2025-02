Musk n’est pas officiellement le patron de la Doge

Elon Musk ne dirige pas officiellement la Commission américaine pour l’efficacité gouvernementale mais travaille comme conseiller du président Trump, selon une déclaration à la justice d’un responsable de la Maison Blanche, alors que le milliardaire a semblé jusqu’ici être le principal responsable de la Doge.

La Doge “est séparée du Bureau de la Maison Blanche” a déclaré à la justice Joshua Fisher, directeur du bureau de l’administration du siège de la présidence américaine. “M. Musk est employé par le Bureau de la Maison Blanche. Il n’est pas un employé de Doge” et il “n’est pas l’administrateur de Doge”.

Créée par un décret présidentiel de Donald Trump le 20 janvier, jour de son investiture, la Doge a pour mission de “moderniser la technologie et les logiciels fédéraux afin de maximiser l’efficacité et la productivité du gouvernement”, selon le texte. Depuis ses débuts, le milliardaire américain a semblé être à l’initiative de toutes les actions de la Doge, dont le nom résonne comme un clin d’oeil au Dogecoin, une crypto chère à Elon Musk et dont il est un grand promoteur.

La presse américaine résume la situation en parlant par exemple de la “Doge d’Elon Musk” ou des “équipes d’Elon Musk à la Doge”, qui n’a pas le statut d’agence fédérale. Avant son investiture, le 12 novembre, Donald Trump avait déclaré que “le grand Elon Musk, en lien avec le patriote américain Vivek Ramaswamy, dirigerea le Département de l’efficacité gouvernementale”.

Dans le décret du 20 janvier, la Doge est officiellement rattachée à la division appelée bureau exécutif de la Maison Blanche, différente donc du Bureau de la Maison Blanche auquel est rattaché Elon Musk, dans lequel il tient, selon M. Fisher, un rôle de “conseiller spécial” du président.

Conseiller spécial du président

“Dans son rôle de conseiller spécial du président, M. Musk n’a pas plus d’autorité que n’importe quel autre conseiller spécial de la Maison Blanche. Comme les autres conseillers spéciaux, M. Musk n’a pas d’autorité réelle ou formelle pour prendre lui-même des décisions. M. Musk peut simplement conseiller le président et répercuter ses directives”. Joshua Fisher a fait cette déclaration dans le cadre d’une procédure entamée le 13 février contre Elon Musk, Donald Trump et la Doge, par 14 Etats, dont le Nouveau Mexique, qui estiment qu’Elon Musk exerce un rôle qui outrepasse ses fonctions officielles.

Etant donné que “sa nomination n’a pas été confirmée par le Sénat”, ses actions “sont anticonstitutionnelles”, font-ils valoir dans un document. Dans un entretien devant être diffusé mardi, Donald Trump défend sa relation avec Elon Musk et se moque des commentaires affirmant que le milliardaire tire les ficelles du pouvoir américain.

Dans un extrait de cet entretien accordé en compagnie d’Elon Musk, le président dénonce ses opposants qui veulent semer la discorde entre eux: “+Donald Trump a cédé le contrôle de la présidence à Elon Musk. Le président Musk participera à une réunion du cabinet ce soir à 20H+. Je dis que c’est une tellement grosse ficelle, ils sont tellement mauvais”, a-t-il raillé.