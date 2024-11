L’alliance politique entre Elon Musk et Donald Trump crée un malaise chez de nombreux propriétaires de Tesla, majoritairement perçus comme progressistes. Pour exprimer leur désapprobation tout en continuant à utiliser leurs véhicules, certains adoptent une forme de protestation humoristique : ils apposent des autocollants anti-Elon Musk sur leur véhicule.

Gros malaise chez les propriétaires de Tesla aux Etats-Unis qui ne cautionnent pas le rapprochement entre Elon Musk, fondateur de la marque automobile, et le nouveau président élu Donald Trump. Des autocollants avec des messages assez explicites tel que “I Bought This Before We Knew Elon Was Crazy” (“j’ai acheté cette voiture avant de savoir qu’Elon était fou”) ou le moins poli “F*ck You, Elon I bought this car before I knew he’s a piece of sh*t” (Va te faire f* Elon, j’ai acheté cette voiture avant de savoir qu’il était un c*nnard), est devenu un symbole de protestation. Les ventes de ces stickers ont explosé, notamment après des événements marquants comme l’apparition de Musk à un meeting de Trump. On en trouve notamment en commande sur le site Etsy.

Fracture

Le PDG de Tesla a été l’un des principaux donateurs de la campagne républicaine, avec pas moins de 120 millions de dollars de dons. Celui-ci intégrera la composition du gouvernement Trump, à la tête du “ministère de l’efficacité gouvernementale“. Ce phénomène révèle une fracture entre l’image publique d’Elon Musk et les valeurs perçues des acheteurs de Tesla. Bien que Tesla reste un leader sur le marché des véhicules électriques, le mécontentement croissant pourrait bénéficier à des concurrents comme Ford, Rivian, ou encore GM, qui développent des alternatives.

L’action Tesla continue de grimper

À long terme, l’implication politique de Musk pourrait nuire à l’image de Tesla, malgré la qualité de ses produits. Mais pour l’heure, son implication auprès du nouveau président élu profite à Tesla en Bourse. Depuis la victoire de Donald Trump aux élections américaines, l’action affiche une impressionnante ascension. Elle a bondi de près de 30 % depuis le 5 novembre dernier, et cette dynamique ne semble pas près de s’arrêter. L’action Tesla a enregistré un gain de plus de 5% ce lundi.

Cet engouement s’explique notamment par un article publié par Bloomberg. Celui-ci rapporte que des membres de l’équipe de transition du président élu envisagent d’assouplir les réglementations fédérales concernant les véhicules entièrement autonomes. Une initiative qui pourrait grandement simplifier la production de voitures sans conducteur, un domaine dans lequel Tesla se positionne comme un acteur clé.