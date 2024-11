Elon Musk et la montée en flèche de sa fortune (infographie)

Elon Musk, avec une fortune de 348 milliards de dollars, est désormais l’homme le plus riche de l’Histoire. Une infographie animée illustre l’évolution de sa richesse et montre comment, en moins d’un an, il est passé de la quatrième à la première place des milliardaires mondiaux, soutenu par des événements comme la victoire de Donald Trump.

Avec une fortune estimée à 348 milliards de dollars, Elon Musk, fondateur de Space X et propriétaire de X, est donc devenu cette semaine l’homme le plus riche de l’Histoire. Il pourrait même devenir le premier trillionaire d’ici 2027. La grande partie de sa fortune engrangée par Tesla et X est cependant virtuelle. Car, comme pour de nombreux milliardaires, la richesse gonfle et dégonfle en fonction du marché boursier. En ce moment, la fortune d’Elon Musk a le vent en poupe, dopée, entre autres, par la victoire de Donald Trump qu’il a fortement soutenu dans la dernière ligne droite de sa campagne à coup de plus de 100 000 millions de dollars de dons.

Deux fois plus riche que Bernard Arnault

Le spécialiste de la visualisation de données James Eagle a créé une infographie animée qui montre en 1 minute ’30 chrono l’évolution de la fortune des 10 personnes les plus riches de la planète sur une année – la majorité issus du secteur technologique – en se basant sur l’indice Bloomberg. C’est un véritable retournement de situation pour Elon Musk. En avril, il n’était en effet « que » la quatrième personne la plus riche du monde, avant de revenir en force sur la première marche du podium avec 348 milliards de dollars au 25 novembre 2024. Il devance désormais largement Jeff Bezos et ses 219 milliards de dollars, devenant même deux fois plus riche que Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, qui a dégringolé à la 5ème place, avec 163.3 milliards.