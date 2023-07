Les francophones vont (re)voyager cet été : quel est leur budget et leurs destinations favorites ?

Cet été, malgré des vacances scolaires réduites, les familles francophones seront plus nombreuses à partir qu’en 2022. TUI, le premier tour-opérateur du pays, note une croissance de 9 % des réservations. L’Espagne, la Grèce et la Turquie forment le trio de tête des destinations favorites. Les complexes hôteliers et la formule all inclusive séduisent à nouveau les vacanciers.

Les réservations pour les vacances d’été sont en augmentation cet été, selon TUI. Le premier tour-opérateur du pays note une croissance de 9 % des réservations. Cette année, contrairement aux deux années précédentes, les Belges ont réservé bien à l’avance leurs vacances d’été. Cela leur a permis de bénéficier de promotions et d’avantages liés aux réservations rapides, ainsi que du plus grand choix car les capacités hôtelières étaient alors encore élevées dans toutes les destinations. Depuis, l’offre s’est considérablement réduite et certaines destinations affichent quasi complet, explique TUI.

1424 euros par personne en moyenne

Les francophones dépensent en moyenne 1424 euros par personne, soit environ le même montant qu’en 2022. Des vacances en Tunisie ou en Bulgarie coûtent en moyenne 1 100 euros par personne, tandis que le double sera octroyé pour des séjours exotiques en République dominicaine, à Cuba ou au Mexique.

En ce qui concerne les vacances en avion, l’Espagne, destination numéro un, attirera cet été 25 % des vacanciers francophones. Les îles de Majorque et de Tenerife sont de loin les plus réservées, mais la Costa del Sol, Gran Canaria et la Costa Blanca retrouvent également leurs habitués.

L’île de Majorque.

La Grèce, deuxième pays du classement, séduit 20 % des voyageurs de TUI. « La qualité croissante des hôtels et l’ambiance unique des îles grecques attirent de nombreux touristes européens », avance le tour opérateur. Il ajoute que c’est d’ailleurs en Grèce que l’on trouve le moins de chambres d’hôtel encore disponibles actuellement.

L’Espagne, destination numéro 1

« Les destinations à l’excellent rapport qualité-prix, à l’ensoleillement garanti et aux infrastructures impressionnantes, comme la Turquie, la Tunisie ou l’Égypte, enregistrent à nouveau d’excellents résultats », apprend-on encore de TUI.

Un francophone sur 5 a réservé des vacances en Turquie. Le pays a l’avantage d’avoir des centaines de kilomètres de côte. Pour la 2e année consécutive, la riviera turque (Antalya) est de loin la région de vacances préférée et rassemble 10 % des francophones qui partent en avion cet été.

L’Égypte enregistre la plus grande croissance et accueille deux fois plus de francophones que l’an dernier.

La France reste la destination préférée des voyages en voiture et attire près d’un vacancier sur 2.

La France, grand classique des destinations en voiture

Du côté des vacances en voiture, les classiques sont de retour. La France reste la destination préférée et attire près d’un vacancier sur 2. L’Espagne et les régions du Nord, surtout la Costa Brava et la Costa Dorada attirent pas moins d’un vacancier sur cinq. La Belgique (Côte et Ardenne) se glisse à la 4e place des destination favorites. Similaire à celui de l’été 2022, le budget moyen par personne est de 489 euros. La durée du séjour est d’une semaine en moyenne.

Même tendance pour les citytrips: les villes populaires sont en tête de classement. Après des années compliquées liées au Brexit, Londres trône à la 3e place des villes favorites des francophones. Les amateurs de citytrips partent en moyenne 4 jours et leur consacrent un budget de 470 euros.

Top 5 des destinations des francophones pour l’été 2023 Vacances en avion (pays) : Espagne, Grèce, Turquie, Tunisie, Egypte Vacances en avion (régions) : Riviera turque, Djerba, Majorque, Rhodes, Kusadasi (Turquie) Vacances en voiture (pays) : France, Espagne, Italie, Belgique, Autriche Vacances en voiture (régions) : Costa Brava, Costa Dorada, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d’Azur Citytrips : Rome, Paris, Londres, Barcelone, Lisbonne