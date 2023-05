La société belge Optakare sauve la marque André

Il fut un temps où, à l’instar d’Eram, André faisait la pluie et le beau temps dans le secteur de la chaussure française.

Depuis l’âge d’or des années 1980, les deux marques ont connu de solides difficultés liées à l’invasion asiatique, l’essor du commerce en ligne et la fast fashion. Eram a disparu de Belgique et s’est repositionnée en distributeur multi-enseignes. André, qui a compté jusqu’à 500 points de vente, a eu moins de chance (ou de flair) et fut à deux doigts du dépôt de bilan.

La marque vient d’être sauvée in extremis par le tribunal de Nanterre qui a accepté l’offre d’Optakare. Cette société belge, assez méconnue, va reprendre 21 des 49 magasins restants et la moitié des salariés. Elle est spécialisée dans la production de produits maison vendus en direct ou sous marque blanche. On les retrouve entre autres chez Decathlon.