La 2ème édition de la Trends Winter University, initiative de Trends-Tendances, en partenariat avec PwC Belgium et avec le soutien de Four & Five, a commencé hier.

Plusieurs dizaines de fondateurs des plus belles Scale-Up belges nous accompagnent dans les merveilleuses îles Lofoten en Norvège pour 4 jours intenses en contenus et en émotions. Se retrouver entre pairs, échanger des tips & tricks, vivre des expériences incroyables dans un décor à couper le souffle … Welcome to the Trends Winter University

