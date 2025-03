“A la Trends Winter University, j’ai entendu que les employés pouvaient être des Jedi’s”

Pour sa première participation à la Trends Winter University, Jean-Louis Van Houwe, fondateur et CEO de Monizze (spécialiste des chèques repas électroniques) et Govrn (start-up amenant l’IA dans les boards) a découvert un événement unique, où partage, inspiration et échanges entre entrepreneurs sont au cœur de l’expérience. Il revient sur ce qu’il a retenu de ces quelques jours en Norvège.

Pourquoi avez-vous décidé de participer à la Trends Winter University cette année ?

En plein développements avec ma start-up Govrn, j’ai trouvé essentiel de me connecter à la communauté des entrepreneurs belges. C’est une expérience qui donne de l’énergie, qui permet de prendre du recul et de réfléchir sur son propre parcours. Ce n’est pas toujours évident dans notre quotidien rythmé par la croissance et la gestion de nos entreprises.

Un moment qui vous a particulièrement marqué ?

L’intervention de Ludovic Dujardin, le fondateur de Petit BamBou, m’a vraiment surpris et inspiré. Il a expliqué qu’il considérait ses employés comme des Jedi’s, une belle métaphore qui reflète parfaitement l’esprit de son entreprise. Ce qui m’a frappé, c’est qu’il ne se focalise pas sur des KPIs financiers stricts, mais plutôt sur les résultats concrets et sur ce que ses équipes accomplissent. Cette vision remet en question notre manière habituelle de piloter une entreprise.

Quel autre sujet vous a interpellé ?

Les discussions sur les fusions et acquisitions ont été particulièrement enrichissantes. J’ai retenu l’importance d’un processus structuré et clair, non seulement en définissant des KPIs pertinents, mais aussi en veillant à ce que les collaborateurs impliqués puissent bénéficier pleinement de l’opération après deux ou trois ans. C’est un aspect fondamental à ne pas négliger pour garantir une transition réussie.

Une autre intervention qui vous a marqué ?

Oui, celle de Dimitri O, fondateur de Loop Earplugs. Il a partagé son expérience sur la nécessité de pivoter au bon moment. Son produit était initialement conçu pour les soirées et festivals, mais la crise du Covid a totalement bouleversé son marché. Il a su transformer cette contrainte en opportunité en adaptant son approche marketing avec un succès impressionnant. C’est une vraie leçon sur l’agilité et l’importance de savoir rebondir face aux imprévus.