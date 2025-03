Trends Winter University : une journée d’exception au cœur des fjords

La deuxième journée a alterné panoramas à couper le souffle et des conférences enrichissantes pour approfondir les stratégies de croissance et d’innovation.

Dès 9h00, le keynote speech de Dimitri O de Loop Earplugs a proposé une introduction percutante à cette deuxième journée de la Trends Winter University en Norvège.

Après une pause-café en pleine nature, place aux sessions parallèles où chaque entrepreneur trouve son sujet de prédilection. Par exemple que “Quand vendre son entreprise ?” avec Gilles Mattelin (Henchman) ou encore “Lever 100 millions+ : les do’s & don’ts” avec Matthias Geeroms (Lighthouse). Etaient aussi possible “Pourquoi la diversité et l’inclusion sont essentielles pour les scale-ups” avec Dewi Van De Vyver (EFFEX) et Emmanuelle Ghislain (Pulse Foundation) ou “Évoluer de fondateur à CEO : pièges et bonnes pratiques” avec Ruben Van den Bossche (Gorilla)

Un café plus tard, c’était déjà l’heure de la seconde vague de talks tels que “Prenez votre avenir en main : stratégies pour bâtir une vision à long terme” avec Jonas Dhaenens (team.blue), les “Les enjeux éthiques de la tech” avec Dewi Van De Vyver ou encore “Comment j’ai construit une app à 11 millions d’utilisateurs sans fixer de KPI” avec Ludovic Dujardin (Petit BamBou)

Cap sur l’aventure nordique et networking sur l’eau

L’après-midi a fait place à un trajet enchanteur à travers la Vallée de Nærøy, où montagnes majestueuses et cascades spectaculaires se succèdent. Direction Gudvangen Harbor, véritable porte d’entrée des fjords norvégiens. Entre paysages époustouflants et discussions passionnées, les idées fusent au gré des flots.

Après un dîner en plein air, la journée s’est terminée sur une soirée karaoké mémorable. Parce que derrière chaque entrepreneur, il y a aussi un rockeur ou une rockeuse qui sommeille.