La Trends Winter University 2023 en images

La seconde édition de la Trends Winter University est déjà derrière nous.

Pendant 4 jours, des fondateurs des plus belles scaleups belges ont pu échanger, partager leurs connaissances, leurs réussites comme leurs échecs, dans le but d’apprendre et de grandir, encore et toujours, le tout dans un décor splendide entre montagnes enneigées, lacs gelés, aigles, saumons et cabillauds (qu’ils ont eu l’opportunité de pêcher eux-mêmes). Place aux images

