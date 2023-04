Grande distribution: du mouvement autour de Casino

La grande distribution française est à l’aube d’une fameuse consolidation. Engagé dans un partenariat avec Teract, Casino est approché par Daniel Kretinsky et par Intermarché.

Nous vous en parlions en février: Casino est en discussions très avancées avec Teract, la société née du mariage entre InVivo (Jardiland, Géant Vert, Delbard, etc.) et 2MX Organic, le SPAC du trio Niel-Pigasse-Zouari. Ce lundi, les choses se sont considérablement accélérées. Intermarché a annoncé être prêt à rejoindre ce mariage, à devenir actionnaire de l’entité qui va chapeauter l’activité de distribution et à se sourcer, en produits frais et locaux, via la nouvelle structure d’approvisionnement. Cette arrivée pourrait s’accompagner d’une reprise par le groupement des Mousquetaires d’un ensemble de points de vente du groupe Casino (super, hyper et Franprix) à hauteur d’un bon milliard d’euros. Une affaire pour Intermarché vu la réglementation française très stricte en matière d’implantation de nouveaux points de vente. Une aubaine pour Casino dont la dette demeure très conséquente: 6,4 milliards d’euros!

L’affaire n’en reste pas là puisque, toujours ce lundi, une autre nouvelle est venue compliquer le jeu: Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque actif dans les médias en France, premier actionnaire de Fnac Darty et en passe de reprendre Editis, a proposé de participer à une augmentation de capital de 1,1 milliard d’euros. Associé à Fimalac, il mettrait 900 millions sur la table, à charge pour les autres actionnaires de trouver le solde. Cette opération propulserait Kretinsky au rang de premier actionnaire du groupe de distribution. De là à en prendre le contrôle, il n’y a qu’un pas.

Le Tchèque pose ses conditions: pas d’obligation d’OPA en passant les 30%, pas d’interférence étatique (comme dans le cas de reprise avortée de Carrefour par Couche-Tard en 2021) et une réduction substantielle de la dette brute non sécurisée. Officieusement, le patron de Casino voit cela d’un bon œil…