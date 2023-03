Le distributeur belge aurait reçu environ 200 candidatures pour la reprise de ses 128 magasins qu’il souhaite franchiser. Les prix de vente pourraient se négocier en millions d’euros.

Les 128 magasins intégrés que le distributeur Delhaize entend franchiser dans les prochains mois suscitent un intérêt particulièrement élevé de la part des entrepreneurs et des investisseurs. Près de 200 candidats repreneurs potentiels se sont déjà manifestés, a confirmé Roel Dekelver, porte-parole du groupe. Il s’agit de candidatures spontanées émanant de propriétaires de magasins Delhaize affiliés, de collaborateurs internes ou extérieurs à l’entreprise.

“Nous n’avons pas encore entamé la procédure”, a toutefois rappelé Roel Dekelver. Les candidats devront donc se montrer patients. Selon les syndicats, le transfert effectif des supermarchés ne pourra d’ailleurs avoir lieu qu’après l’expiration du délai de préavis de six mois. Le porte-parole n’est pas en mesure de dire quand la procédure de “franchisation” sera formellement lancée. “De toute façon, nous donnons la priorité aux concertations internes.”

Investisseurs extérieurs

La direction est persuadée de trouver un repreneur pour chacun des 128 magasins. Certains points de vente sont évidemment plus recherchés que d’autres, et pourraient se négocier en millions d’euros. Parmi les magasins les plus convoités figurent le Delhaize de Fort-Jaco à Uccle, devant ceux d’Ixelles (rue de Hennin), de Genval et de Nivelles. Le prix de vente du Delhaize Chazal à Schaerbeek pourrait même avoisiner les 20 millions d’euros, rapportait L’Echo. Les supermarchés les plus vétustes ou les moins rentables devraient être cédés à bien meilleur prix.

Des franchisés ont signalé au site d’information spécialisé Retail Detail qu’ils étaient également sollicités par des investisseurs potentiels qui souhaitent entrer dans le capital d’un magasin avec eux. Ces personnes souhaitent co-investir dans l’acquisition de magasins sans avoir nécessairement une expérience dans le secteur.